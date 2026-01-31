台中傳憾事！3歲、8歲男童口吐白沫亡 母情緒不穩送醫帶回派出所

台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，消防員獲報到場時，2男童都已無呼吸心跳，經送醫後不治，目前死因仍未確定；3旬婦人情緒不穩、有自傷之虞，經送往醫院救治後，目前已被帶回派出所偵詢。

消防局說明，今早接獲西區向上路救護案件，便立即派遣轄區中港分隊等前往救援，共3名病患送醫，其中2名幼童OHCA（到院前心肺功能停止）、無明顯外傷；另名女性情緒不穩、有自傷之虞，已送往醫院救治。

中國醫藥大學附設醫院表示，3歲男童到院後不治，3旬婦人經救治後，由警方帶回派出所詢問；林新醫院表示，8歲男童到院時，口吐白沫，無呼吸心跳，立即實施CPR（心肺復甦術），並聯絡警方、社工、通報兒虐案件，院方雖經全力救治，但在搶救34分鐘後，仍因傷重宣布不治死亡。

