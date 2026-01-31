影／高雄垃圾車「吃太飽」真相曝！又是亂丟鋰電池釀悶燒

民眾在Threads貼文，直擊垃圾洩滿地以為垃圾車「吃太飽」，事後查明不是超載，又是民眾亂丟鋰電池惹禍，垃圾車中途起火悶燒，緊急倒出垃圾在路面滅火，這則脆文流量一夜突破百萬，引發關注。高市環保局指出，垃圾車斗內有液壓機壓縮垃圾，電池擠壓破裂會有高溫及火花，易引起燃燒，是近年垃圾車火警最主要原因之一。

高雄市昨天發生2起垃圾車悶燒事件，分別發生於新興區復興一路及左營區西陵街，當時垃圾車正在執行清運作業，清潔人員發現車斗冒煙，立即依標準作業程序停車、卸載垃圾並進行滅火，所幸反應迅速未釀成人員傷亡。

環保局調查，2起都發現有鋰電池或行動電源混入一般垃圾，未依規定回收，垃圾車在清運過程中，車斗內垃圾會經高壓液壓系統反覆壓縮，鋰電池一旦受擠壓破裂，正負極短路，瞬間產生高溫與火花，極易引燃周遭紙張、塑膠等易燃物，導致悶燒起火。

清潔人員說，垃圾車並非單純運送垃圾，而是持續進行壓縮作業的高風險設備，一旦起火，火勢往往發展迅速，第一線人員多半站在車斗後方或在車輛周邊作業，逃生時間非常有限，稍有不慎就可能釀成重大傷害。

畫面在社群平台引發熱議，有網友說「通常這樣都是有狀況，可能有燃燒物或危險物品混進垃圾裡」、「一定是把鋰電池丟進垃圾車，就像丟燃燒彈」、「懶得分類，什麼都塞進垃圾，真的很危險」部分網友分享自身經驗表示「看過垃圾壓下去噴汁、冒煙好幾次了」、「高壓壓縮下混入電池或高壓物品，風險本就極高」。

環保局再次呼籲，垃圾車火警幾乎都與民眾未落實分類有關，尤其鋰電池、行動電源、高壓瓶罐等危險物品，仍常被隨手丟進垃圾袋，隨著年終大掃除與農曆年前丟垃圾量增加，風險也隨之升高。

「5大類危險物品」確實分類，包括鋰電池、行動電源應分開包裝後，交由資源回收車或連鎖便利商店回收；香灰、金紙餘燼須澆水完全熄滅後再裝袋丟棄；瓦斯罐、殺蟲劑等高壓瓶罐需排空後回收；奶粉、麵粉等食用性粉狀物應加水後丟廚餘；滅火器與瓦斯桶則應交回原購買店家回收。