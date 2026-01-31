只因男友要分手…台中30歲無業母疑害死3歲、8歲童 恐涉這條罪

台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物，導致2童身亡，警消獲報陳有輕生念頭趕到場，但她情緒激動、拒配合尚無法做筆錄，警方將報請檢方相驗釐清孩童確切死因，不排除朝成年人故意對兒童犯殺人罪嫌偵辦。

台中第一分局今凌晨1點31分獲報，西區向上路某大樓有幼童失去生命跡象，警方、救護人員到場發現8歲、3歲幼童均已失去呼吸心跳，緊急送醫仍不治。

警方查，案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常並到場協助，現場未發現打鬥痕跡，也無外力介入，屋內相關狀況已由鑑識人員完成採證。

據了解，陳女無業，目前和男友在西區社區11樓租屋，其8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，平時由陳在家照顧孩子。

近期陳女和男友有分手糾紛，今深夜陳女情緒激動涉嫌對2幼童餵食藥物又有輕生傾向，警消趕到場救下並戒護送醫中，但陳女激動不配合，尚無法做筆錄釐清動機。

因現場一度傳出陳女想帶2幼兒一起走，是否有加工自殺疑慮？律師范振中分析，加工自殺罪構成要件包括受他人囑託、教唆或幫助，但重點在於死者生前要有表達自主意識的能力，以及明示的真摯性，更要明確確認其有此想法。

范振中說，如此嚴格的定義，無法強加在8歲、3歲的幼童上，況且年幼孩子表達能力不完全，輕生動機缺乏，就算是第4項的謀為同死，得免除其刑，同樣需前述要件，因此類似狀況不能以加工自殺罪相繩。

其次需釐清母親的動機是否故意，若其成是不小心，餵藥想讓孩子睡著、安靜等，但檢警仍會清查其藥物來源、下藥數量、購買目的及有無處方，以佐證下藥的動機，佐以周邊人證詞，再從經驗法則判斷。

而母親若承認有餵藥致死行為，則會依殺人罪論處，並依兒童及少年福利與權益保障法加重2分之1。