影／高雄10歲童玩滑板噴飛釀3機車追撞 救護車檢傷…2騎士又相撞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市10歲莊姓男童昨晚10時在興楠路邊騎樓下玩滑板，結果滑板甩飛滑到馬路，陳姓機車女騎士閃避急煞，後方2名男騎士追撞並波及路旁機車，救護車到場替傷者檢傷時，一男一女騎士未注意車前狀況發生相撞，事故共釀3人受傷幸無大礙。

楠梓警分局指出，昨深夜10時許獲報，在楠梓區興楠路上發生交通事故；警方獲報到場，調查得知是10歲莊姓男童在興楠路騎樓下玩滑板，結果操作不慎，滑板從騎樓滑入車道，男童來不及追。

當時28歲陳姓女騎士見滑板「遛」到馬路上，緊急煞車，導致後方機車騎士23歲林姓男子及24歲江姓男子來不及反應追撞，連人帶車滑倒受傷，並波及路旁停放機車。

救護車獲報趕抵，救護員在現場替江、林2傷者檢傷時，24歲吳姓男子及32歲莊姓女子經過，未注意車前狀況，閃避不及發生碰撞。事故釀林男、江男及吳男受擦挫傷，所幸送醫治療並無大礙。

警方事後對5名騎士酒測，皆無酒精反應；由於男童在路旁嬉戲，影響交通；警方將依據道路交通管理處罰條例第78條1項4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定，處以500元罰鍰。

另事故造成騎士車損及受傷，車禍肇責待交通大隊釐清；男童家屬恐將負起後續相關責任。

高市10歲莊姓男童昨晚10時在興楠路邊騎樓下玩滑板，滑板噴飛至馬路上，釀5機車追撞，3人受傷。圖／讀者提供
高市10歲莊姓男童昨晚10時在興楠路邊騎樓下玩滑板，滑板噴飛至馬路上，釀5機車追撞，3人受傷。圖／讀者提供
高市10歲莊姓男童昨晚10時在興楠路邊騎樓下玩滑板，滑板噴飛至馬路上（紅圈處），釀5機車追撞，3人受傷。圖／讀者提供
高市10歲莊姓男童昨晚10時在興楠路邊騎樓下玩滑板，滑板噴飛至馬路上（紅圈處），釀5機車追撞，3人受傷。圖／讀者提供

