影／嫌犯持槍喊搶劫？台東關山警首次夜間演練逼真 路人差點打110

演練情境設定為夜間加油站遭歹徒持槍搶劫，1名蒙面嫌犯突然闖入加油站，高聲喝斥「通通蹲下！搶劫！錢拿出來！」隨後奪走財物，駕車往南逃逸，現場氣氛緊張逼真，也吸引不少路過民眾關注。

1名在加油站附近停車的民眾表示，當下看到嫌犯持槍大喊搶劫，真的以為發生重大案件，「我還在猶豫要不要馬上打110，後來看到警車陸續出現，才知道原來是在演練，真的嚇了一跳」。也有民眾直呼場面相當逼真，對警方的應變速度留下深刻印象。

關山聯合所接獲模擬報案後，立即依規定通報勤務指揮中心，第一時間派員趕赴現場，迅速拉起封鎖線，確保周邊民眾安全，並由偵查隊人員進行現場採證。員警同時向報案人詢問嫌犯外貌、逃逸方向及車輛特徵，相關資訊即時回傳線上警網，全面啟動攔截圍捕機制。

隨後，巡邏警力在線上發現疑似犯嫌車輛，保持安全距離一路尾隨監控，並即時回報行車動態。警方提前在鹿鳴橋南端設置攔截點，使用「雞爪釘」阻絕器材，成功迫使車輛停下。在防彈盾牌與優勢警力掩護下，嫌犯當場棄械投降，順利遭警方制伏並逮捕，整體演練流程順暢，圓滿完成。