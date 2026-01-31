影／嫌犯持槍喊搶劫？台東關山警首次夜間演練逼真 路人差點打110

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

農曆春節即將到來，為讓民眾安心過年，台東縣關山警分局提前啟動實戰演練，昨晚7點，選在關山鎮中油加油站，首次模擬一場夜間「防搶暨攔截圍捕演練」，檢視員警在夜間突發狀況下的應變能力。演練逼真，民眾直呼「差點報警了」。

演練情境設定為夜間加油站遭歹徒持槍搶劫，1名蒙面嫌犯突然闖入加油站，高聲喝斥「通通蹲下！搶劫！錢拿出來！」隨後奪走財物，駕車往南逃逸，現場氣氛緊張逼真，也吸引不少路過民眾關注。

1名在加油站附近停車的民眾表示，當下看到嫌犯持槍大喊搶劫，真的以為發生重大案件，「我還在猶豫要不要馬上打110，後來看到警車陸續出現，才知道原來是在演練，真的嚇了一跳」。也有民眾直呼場面相當逼真，對警方的應變速度留下深刻印象。

關山聯合所接獲模擬報案後，立即依規定通報勤務指揮中心，第一時間派員趕赴現場，迅速拉起封鎖線，確保周邊民眾安全，並由偵查隊人員進行現場採證。員警同時向報案人詢問嫌犯外貌、逃逸方向及車輛特徵，相關資訊即時回傳線上警網，全面啟動攔截圍捕機制。

隨後，巡邏警力在線上發現疑似犯嫌車輛，保持安全距離一路尾隨監控，並即時回報行車動態。警方提前在鹿鳴橋南端設置攔截點，使用「雞爪釘」阻絕器材，成功迫使車輛停下。在防彈盾牌與優勢警力掩護下，嫌犯當場棄械投降，順利遭警方制伏並逮捕，整體演練流程順暢，圓滿完成。

關山分局表示，年節期間人潮與金流增加，治安與交通壓力也隨之提高，透過夜間、實境式演練，可有效檢驗通報、指揮與跨單位合作是否到位，確保一旦發生突發狀況，警方能迅速處置。警方也呼籲民眾，若發現可疑人車或緊急狀況，請立即撥打110報案。

台東縣關山警分局提前啟動實戰演練，昨晚7點，選在關山鎮中油加油站，首次模擬一場夜間「防搶暨攔截圍捕演練」。圖／台東縣關山警分局提供
台東縣關山警分局提前啟動實戰演練，昨晚7點，選在關山鎮中油加油站，首次模擬一場夜間「防搶暨攔截圍捕演練」。圖／台東縣關山警分局提供
台東縣關山警分局提前啟動實戰演練，昨晚7點，選在關山鎮中油加油站，首次模擬一場夜間「防搶暨攔截圍捕演練」。圖／台東縣關山警分局提供
台東縣關山警分局提前啟動實戰演練，昨晚7點，選在關山鎮中油加油站，首次模擬一場夜間「防搶暨攔截圍捕演練」。圖／台東縣關山警分局提供

加油站 搶劫 警察

