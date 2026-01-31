台中驚傳3歲、8歲男童身亡 生母涉嫌餵不明藥物

台中市西區今凌晨1棟大樓傳出命案，30歲陳姓婦人疑似和男友吵架情緒不穩疑似餵食2名小孩不明藥物，警消獲報到場時2男童已無呼吸心跳送醫仍身亡，目前死因仍未確定，且陳女因情緒激動尚無法做筆錄，警方將報警檢方相驗釐清死因，方能定調朝涉犯何種罪嫌偵辦。

台中第一分局今凌晨1點31分獲報，西區向上路某大樓有幼童失去生命跡象，警方、救護人員到場發現8歲、3歲幼童均已失去呼吸心跳，緊急送醫仍不治。

警方查，案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常並到場協助，現場未發現打鬥痕跡，也無外力介入，屋內相關狀況已由鑑識人員完成採證。

據了解，陳婦2名孩子分別和前夫、現任男友所生，近期疑因和男友有分手糾紛，今凌晨情緒不穩發生憾事，目前也送醫戒護中，由於2童身上沒有外傷，確切死因需由檢方相驗釐清。

