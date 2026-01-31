快訊

勇消詹能傑殉職囤積阻救災慘痛教訓 基隆研議自治條例可行性

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，將在2月3日舉行公祭。由於是因屋內囤積大量回收物影響救災釀禍，類似囤積行為引發火警頻傳，地方盼訂「基隆市住宅囤積行為處理自治條例」。市府表明針對自治條例建議將研議可行性，盡速邀集相關單位研議處理原則及分工機制。

消防局表示，21日樂利三街「台北生活家」社區大火，因室內堆積大量雜物，救災環境極為嚴峻，搶救人員在極端風險下全力投入救援。房間、客廳堆大量雜物，房間又在最裡面，室內門關不起來，現場宛如狹窄迷宮致逃生、救援困難，疑因電線短路起火，延燒多時。

詹能傑第三次進火場時未帶共生面罩，看到受困羅女命危但還有聲音，拿下自己面罩救人後被濃煙嗆昏，詹在失聯76分鐘後被找到救出送醫不治，羅女也命喪火場。

市議員韓世昱日前正式發函給基隆市政府盼市長謝國樑比照台北市、桃園市相關作法，制定「基隆市住宅囤積行為處理自治條例」，韓世昱說，市府要建立強勢公權力有依據可以清查、處罰，「不要一再發生囤積行為造成火警意外，也不要讓英勇的消防打火兄弟白白殉職」，感謝市長非常重視，1月27日在給他的回文中表明研議自治條例規範的可行性。

基隆市政府回覆公文指出，有關議員建議自治條例規範囤積行為，因涉及區公所、警察局、環保局、衛生局、社會處、都發處等跨局處單位，將邀相關單位研議社區住戶囤積行為的處理原則及分工機制的可行性。

北市府多年前就訂定「台北市社區囤積行為處理原則」，只要社區內發現疑似囤積行為案件，地點除民宅起居室或陽台，也包含占據公寓大廈公共空間只要符合囤積行為，可依不同法令開罰。

桃園市曾多次發生住宅囤積發生火警，率全台之先訂定住宅囤積行為處理自治條例，住戶拒稽查者最高罰3000元，該條例經議會通過，本月送行政院核定，最快2、3月實施。

勇消詹能傑殉職囤積阻救災慘痛教訓，基隆市府針對自治條例將研議可行性，盡速邀集相關單位研議處理原則及分工機制。記者游明煌／翻攝
