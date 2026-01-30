下午安養院揍人遭強制送醫 21歲男疑懷恨縱火燒新店慈濟醫院遭逮

新北市新店慈濟醫院今晚6時許，急診室女廁所衛生紙架突然著火，警衛發現起火機警迅速自撲，警方不排除是人為縱火引起，經全力調閱相關監視器，找到竟是今天被強制送醫的21歲男子所為，警詢後將依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

新北市消防局及警方今晚6時27分獲報，新店慈濟醫院急診室女廁所發生火警，消防人車及員警迅速趕抵，火勢已被醫石警衛人員自行撲滅，無人受傷。

據了解，醫院急診室女廁所掛在牆壁上的衛生紙架突然著火，牆壁上還留有遭火燒黑的痕跡，另外，男廁所地上也有發現一張被燒完的灰燼。