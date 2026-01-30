快訊

下午安養院揍人遭強制送醫 21歲男疑懷恨縱火燒新店慈濟醫院遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店慈濟醫院今晚6時許，急診室女廁所衛生紙架突然著火，警衛發現起火機警迅速自撲，警方不排除是人為縱火引起，經全力調閱相關監視器，找到竟是今天被強制送醫的21歲男子所為，警詢後將依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

新北市消防局及警方今晚6時27分獲報，新店慈濟醫院急診室女廁所發生火警，消防人車及員警迅速趕抵，火勢已被醫石警衛人員自行撲滅，無人受傷。

據了解，醫院急診室女廁所掛在牆壁上的衛生紙架突然著火，牆壁上還留有遭火燒黑的痕跡，另外，男廁所地上也有發現一張被燒完的灰燼。

警方不排除是人為縱火引起，漏夜全力調閱相關監視器追查，查出涉案人為21歲男子，他是今天下午1時許，在新店區1間安養院內住院涉動手打人，由救護車強制送至慈濟醫院就醫。據了解，因不滿遭強制送醫才放火發洩情緒。

新北市新店慈濟醫院今晚6時許，急診室女廁所衛生紙架突然著火，警方調閱監視器查出竟是今天下午被強制送醫的21歲男子所為。記者王長鼎／翻攝
新北市新店慈濟醫院今晚6時許，急診室女廁所衛生紙架突然著火，警方調閱監視器查出竟是今天下午被強制送醫的21歲男子所為。記者王長鼎／翻攝

廁所 衛生紙 慈濟 縱火 安養院

