聽新聞
0:00 / 0:00
國防部外槍響？北市男持空氣槍射擊 警到場查扣23顆BB彈...他下場曝了
國防部附近、台北市中山區大直街去年12月深夜傳出疑似槍響，引發居民恐慌，警方獲報迅速趕抵，在現場果然找到一名52歲張姓男子手持槍枝，詢問了解張男稱是空氣槍、射的是BB彈，警方認定無殺傷力，警詢後依社會秩序維護法裁處。台北地方法院日前裁罰張男9000元。
中山警方去年12月23日晚上11點多接獲民眾報案，大直街附近公園旁巷弄有男子持槍朝公園方向射擊，警方到場查處，發現張男手持空氣槍（瓦斯槍）疑似擊發，隨即將人帶回調查，查扣空氣槍1把、彈匣1個，BB彈23顆。
張男警詢時供稱，開槍是為了要試槍，沒有要鬧事，強調「槍是3年前玩生存遊戲就買了」，警方鑑定後沒有殺傷力，但由於在公共場所射擊，已造成民眾恐慌，依違反社維法第65條裁罰。
中山分局呼籲，空氣槍外觀與真槍相似，在公共場所使用或展示，容易引發誤會甚至危及安全，警方將依法究辦，以維護社會治安與公共秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言