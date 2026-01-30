國防部外槍響？北市男持空氣槍射擊 警到場查扣23顆BB彈...他下場曝了

國防部附近、台北市中山區大直街去年12月深夜傳出疑似槍響，引發居民恐慌，警方獲報迅速趕抵，在現場果然找到一名52歲張姓男子手持槍枝，詢問了解張男稱是空氣槍、射的是BB彈，警方認定無殺傷力，警詢後依社會秩序維護法裁處。台北地方法院日前裁罰張男9000元。

中山警方去年12月23日晚上11點多接獲民眾報案，大直街附近公園旁巷弄有男子持槍朝公園方向射擊，警方到場查處，發現張男手持空氣槍（瓦斯槍）疑似擊發，隨即將人帶回調查，查扣空氣槍1把、彈匣1個，BB彈23顆。

張男警詢時供稱，開槍是為了要試槍，沒有要鬧事，強調「槍是3年前玩生存遊戲就買了」，警方鑑定後沒有殺傷力，但由於在公共場所射擊，已造成民眾恐慌，依違反社維法第65條裁罰。