農曆年節將近 北市刑大提醒春節竊盜案件集中下午3到6時
農曆春節將至，年貨採購人潮逐漸湧現，台北市警察局表示，去年1至2月春節期間，竊盜案件好發地點以市街商店為主，包括各大商圈店家、百貨公司及地下街等，發生時段多集中於每日下午3時至傍晚6時。
為有效淨化治安環境，台北市刑大肅竊組除針對犯罪熱時、熱點加強巡邏與查察外，也開始在迪化街等年貨大街及熱門商圈加強防竊宣導，提醒民眾提高警覺，共同營造安心、安全的購物環境。
警方指出，竊嫌常利用人潮眾多時下手，例如在商圈購物或搭乘捷運等大眾運輸工具上下車時，趁民眾疏於防備，以推擠、碰撞，或利用手、雨傘、衣物遮擋視線，竊取皮夾、手機等隨身財物；另有竊嫌趁民眾在餐飲店或美食街用餐時，將皮包、手機放置於桌椅上，於點餐或前往洗手間時伺機行竊。
警察局呼籲，民眾在商圈採購年貨及搭乘大眾運輸工具時，務必隨時提高警覺，將皮夾、手機等貴重物品放置於視線可及且不易被取走的位置，並留意周遭陌生人異常接近或推擠行為，以避免財物遭竊，安心平安過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言