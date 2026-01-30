金錢糾紛…膠帶封住口鼻窒息死亡 國民法官改殺人罪重判

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

劉姓男子與呂姓男子有金錢糾紛，前年10月底約呂出面，騎車將呂載至東山區聖賢堤防道路旁，由謝姓男子自背後徒手勒頸，劉、詹姓男子各持膠帶分別纏繞、綑綁其四肢及口鼻後棄置在堤防上離去，致呂窒息死亡。國民法庭晚間宣判，張、謝共同犯殺人罪判刑13年7月、12年。劉則通緝中。

檢方起訴，呂姓男子與劉姓男子有金錢糾紛，劉前年10月20日找來詹姓男子密謀，打算約呂討論債務，由詹到場控制人身自由後，再支付5000元酬勞。隔天劉、詹擔心無法順利下手，又聯絡謝姓男子加入行動，劉等人當天下午先在東山麵攤碰面，轉往龜重溪北側堤防涵洞附近規畫細節。

同時，劉等人事前分工，由劉邀約呂出面後持刀威脅，謝從背後勒頸壓制，詹則使用膠帶封住呂的雙手、雙腳與口鼻，限制行動後，將呂棄置在堤防邊離去。然而，呂因四肢與口鼻全數纏繞，無法自行脫困而窒息身亡。

呂的遺體於同月28日下午才被民眾發現報警，警方依監視器畫面追查，先後拘提詹、謝到案後，劉則不見蹤影，檢方已另案通緝。

檢方指出，劉等3人行動經過事前規畫，施用暴力與凶器，導致被害人死亡，惟全案無足夠證據證明3人意圖殺人，也無明確預謀致死情節，與殺人罪構成要件仍有落差，因此依加重剝奪行動自由致死罪起訴。

國民法庭今晚間6時宣判，張、謝男共同犯殺人罪判刑13年7月、12年，可上訴。聯合報系資料照
