快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

影／下班時間！台南拆樣品屋柱子突倒塌 砸毀轎車、逃過一劫騎士嚇傻

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「天阿！龐然大物自眼前掉落…」台南南區大同路二段一建案工地展示中心昨下班時間拆除樣品屋時，突然有柱子倒塌，壓到一輛停等紅燈轎車，險些被砸中的機車騎士及時閃過，看到身後慘狀嚇得動彈不得。警方迅速到場疏導交通並協助移置車輛。

台南市警六分局大林派出所副所長孫志誠說，昨下午5時許接獲110通報，大同路某工地有物品倒落，警方立即派員前往查處，經查工人拆除樣品屋時，有柱子倒下壓到一輛停等紅燈轎車的引擎蓋，所幸無人受傷。警方指出，有關車輛毀損賠償事宜由雙方自行協調。

有目擊者將案發時的畫面po上社群，引發民眾熱烈討論，有目擊者說還好命大、躲過一劫。有人看到機車騎士及時閃過，卻驚魂未定呆立在現場。更有人指適值下課、下班時間，車流大，人來人往，直呼「太驚險了」。

台南南區大同路二段一展示中心昨下班時間拆除樣品屋時，突然有柱子倒塌，壓到一輛停等紅燈轎車。圖／讀者提供
台南南區大同路二段一展示中心昨下班時間拆除樣品屋時，突然有柱子倒塌，壓到一輛停等紅燈轎車。圖／讀者提供

台南 工地 機車騎士 樣品屋

延伸閱讀

台中沙鹿轎車追撞機車 殃及路旁7機車骨牌般連倒

大同雙引擎 衝 AI 營運

浴廁鐵皮屋頂欠維護遭颱風吹落 砸毀鄰戶3輛轎車判賠17萬元

影／高雄警開15槍攔捕可疑轎車 涉案男落網稱「被攔怕了」

相關新聞

國道驚悚！小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

國道1號北上新竹、苗栗交界路段今天中午12點多發生死亡事故，黃姓男子駕駛小貨車疑因故障將車停靠路肩，人站在小貨車後方，不...

泥醉上路2度自撞成稀爛敞篷車 6旬男酒測值讓警驚呼「天文數字」

花蓮一名杜姓男子因為酒後開車被查獲吊銷駕照，仍在與朋友餐敘後醉茫茫上路，連續自撞電桿、路樹，直到整台車撞爛才停下。杜男全...

二寶媽控兒哭鬧遭接駁車「雨中丟包」 桃園喜來登打臉：客人同意

有家長控訴，搭飯店接駁車到桃園高鐵站途中，兒子因暈車哭鬧竟遭司機趕下車，一家四口站在雨中遭「丟包」荒涼路邊；桃園喜來登飯...

快關窗！台中北屯惡火8店面陷火海濃煙擴散中 市府急發空汙警報

台中市北屯區崇德路二段一處家具行今早10時許發生火警，包括寢具店、髮廊等8店面陷火海，大量黑色濃煙四竄；環保局說明，經接...

影／下班時間！台南拆樣品屋柱子突倒塌 砸毀轎車、逃過一劫騎士嚇傻

「天阿！龐然大物自眼前掉落…」台南南區大同路二段一建案工地展示中心昨下班時間拆除樣品屋時，突然有柱子倒塌，壓到一輛停等紅...

又是瓦斯氣爆！后里民宅「桶裝瓦斯接頭脫落」 7旬翁慘遭火吻送醫

台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，消防人員抵達現場時，火勢已無明顯燃燒跡象，但發現現場有桶裝瓦斯接頭脫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。