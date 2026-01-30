影／下班時間！台南拆樣品屋柱子突倒塌 砸毀轎車、逃過一劫騎士嚇傻
「天阿！龐然大物自眼前掉落…」台南南區大同路二段一建案工地展示中心昨下班時間拆除樣品屋時，突然有柱子倒塌，壓到一輛停等紅燈轎車，險些被砸中的機車騎士及時閃過，看到身後慘狀嚇得動彈不得。警方迅速到場疏導交通並協助移置車輛。
台南市警六分局大林派出所副所長孫志誠說，昨下午5時許接獲110通報，大同路某工地有物品倒落，警方立即派員前往查處，經查工人拆除樣品屋時，有柱子倒下壓到一輛停等紅燈轎車的引擎蓋，所幸無人受傷。警方指出，有關車輛毀損賠償事宜由雙方自行協調。
有目擊者將案發時的畫面po上社群，引發民眾熱烈討論，有目擊者說還好命大、躲過一劫。有人看到機車騎士及時閃過，卻驚魂未定呆立在現場。更有人指適值下課、下班時間，車流大，人來人往，直呼「太驚險了」。
