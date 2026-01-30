又是瓦斯氣爆！后里民宅「桶裝瓦斯接頭脫落」 7旬翁慘遭火吻送醫

台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，消防人員抵達現場時，火勢已無明顯燃燒跡象，但發現現場有桶裝瓦斯接頭脫落情形，一名70歲男性民眾當場受傷，消防人員立即給予緊急救護處置，並將傷者緊急送往台中榮民總醫院救治，氣爆確切原因及詳細案情，目前由轄區大甲分局進一步調查釐清中。

台中市消防局表示，今天下午4時43分位於后里區公安路9號的住宅傳出火警，后里分駐所員警發現對面住宅冒出火煙，立即通報消防局第五大隊緊急派遣后里、豐原及外埔分隊，出動7車20人前往搶救。

消防人員指出，抵達現場時，火勢已無明顯燃燒跡象，但發現現場有桶裝瓦斯接頭脫落情形，一名年約70歲男性民眾倒臥在地，意識不清，臉部及雙手遭一度燒燙傷，燒燙傷面積達27%，消防人員立即給予緊急救護處置，並將傷者緊急送往台中榮民總醫院救治。