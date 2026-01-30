聽新聞
0:00 / 0:00
又是瓦斯氣爆！后里民宅「桶裝瓦斯接頭脫落」 7旬翁慘遭火吻送醫
台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，消防人員抵達現場時，火勢已無明顯燃燒跡象，但發現現場有桶裝瓦斯接頭脫落情形，一名70歲男性民眾當場受傷，消防人員立即給予緊急救護處置，並將傷者緊急送往台中榮民總醫院救治，氣爆確切原因及詳細案情，目前由轄區大甲分局進一步調查釐清中。
台中市消防局表示，今天下午4時43分位於后里區公安路9號的住宅傳出火警，后里分駐所員警發現對面住宅冒出火煙，立即通報消防局第五大隊緊急派遣后里、豐原及外埔分隊，出動7車20人前往搶救。
消防人員指出，抵達現場時，火勢已無明顯燃燒跡象，但發現現場有桶裝瓦斯接頭脫落情形，一名年約70歲男性民眾倒臥在地，意識不清，臉部及雙手遭一度燒燙傷，燒燙傷面積達27%，消防人員立即給予緊急救護處置，並將傷者緊急送往台中榮民總醫院救治。
台中市消防局指出，由於現場已無火勢，消防人員未出水搶救，至於氣爆確切原因及詳細案情，目前已由轄區大甲分局進一步調查釐清中；並提醒民眾，使用瓦斯時應注意管線及接頭是否老舊鬆脫，定期檢查瓦斯設備，以避免類似意外發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言