快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

聽新聞
0:00 / 0:00

又是瓦斯氣爆！后里民宅「桶裝瓦斯接頭脫落」 7旬翁慘遭火吻送醫

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，消防人員抵達現場時，火勢已無明顯燃燒跡象，但發現現場有桶裝瓦斯接頭脫落情形，一名70歲男性民眾當場受傷，消防人員立即給予緊急救護處置，並將傷者緊急送往台中榮民總醫院救治，氣爆確切原因及詳細案情，目前由轄區大甲分局進一步調查釐清中。

台中市消防局表示，今天下午4時43分位於后里區公安路9號的住宅傳出火警，后里分駐所員警發現對面住宅冒出火煙，立即通報消防局第五大隊緊急派遣后里、豐原及外埔分隊，出動7車20人前往搶救。

消防人員指出，抵達現場時，火勢已無明顯燃燒跡象，但發現現場有桶裝瓦斯接頭脫落情形，一名年約70歲男性民眾倒臥在地，意識不清，臉部及雙手遭一度燒燙傷，燒燙傷面積達27%，消防人員立即給予緊急救護處置，並將傷者緊急送往台中榮民總醫院救治。

台中市消防局指出，由於現場已無火勢，消防人員未出水搶救，至於氣爆確切原因及詳細案情，目前已由轄區大甲分局進一步調查釐清中；並提醒民眾，使用瓦斯時應注意管線及接頭是否老舊鬆脫，定期檢查瓦斯設備，以避免類似意外發生。

台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，一名70歲男性民眾當場受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，一名70歲男性民眾當場受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，一名70歲男性民眾當場受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，一名70歲男性民眾當場受傷送醫。圖／台中市消防局提供

消防人員 后里 台中市 氣爆

延伸閱讀

竹市消防戰力升級 特搜隊獲NAP認證、設國際搜救犬基地

台中北屯大火濃煙猛竄、多間鐵皮延燒一旁還是加油站 初步無人受困

迴龍消防分隊春節前夕舉辦座談會 提升工廠、長照業者防火意識

影／一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

相關新聞

國道驚悚！小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

國道1號北上新竹、苗栗交界路段今天中午12點多發生死亡事故，黃姓男子駕駛小貨車疑因故障將車停靠路肩，人站在小貨車後方，不...

泥醉上路2度自撞成稀爛敞篷車 6旬男酒測值讓警驚呼「天文數字」

花蓮一名杜姓男子因為酒後開車被查獲吊銷駕照，仍在與朋友餐敘後醉茫茫上路，連續自撞電桿、路樹，直到整台車撞爛才停下。杜男全...

二寶媽控兒哭鬧遭接駁車「雨中丟包」 桃園喜來登打臉：客人同意

有家長控訴，搭飯店接駁車到桃園高鐵站途中，兒子因暈車哭鬧竟遭司機趕下車，一家四口站在雨中遭「丟包」荒涼路邊；桃園喜來登飯...

快關窗！台中北屯惡火8店面陷火海濃煙擴散中 市府急發空汙警報

台中市北屯區崇德路二段一處家具行今早10時許發生火警，包括寢具店、髮廊等8店面陷火海，大量黑色濃煙四竄；環保局說明，經接...

影／下班時間！台南拆樣品屋柱子突倒塌 砸毀轎車、逃過一劫騎士嚇傻

「天阿！龐然大物自眼前掉落…」台南南區大同路二段一建案工地展示中心昨下班時間拆除樣品屋時，突然有柱子倒塌，壓到一輛停等紅...

又是瓦斯氣爆！后里民宅「桶裝瓦斯接頭脫落」 7旬翁慘遭火吻送醫

台中市后里區今天下午4時43分發生民宅瓦斯氣爆意外，消防人員抵達現場時，火勢已無明顯燃燒跡象，但發現現場有桶裝瓦斯接頭脫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。