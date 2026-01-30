聽新聞
0:00 / 0:00
影／南投酒醉瘋漢大鬧東華醫院！痛擊2急診醫護 連員警也遭殃
竹山東華醫院急診室今天上午傳出醫療暴力事件。50歲蕭姓男子因酒醉撞傷額頭、血流不止，由救護車送醫急救，未料在急診治療時情緒失控，三字經辱罵並揮拳攻擊護理人員，警方到場仍遭襲擊，造成兩名護理師受傷，院方已經提告，並嚴正譴責暴力行為。
東華醫院表示，今天上午7點50分，蕭男被送抵急診，左額頭有約3乘1公分撕裂傷，深度約0.5公分，持續出血，醫師指示需縫合處理。粘姓、鍾姓專科護理師及曾姓護理師為其止血時，蕭男渾身酒氣，不斷以三字經、五字經辱罵醫護，並拉扯醫療器材。
醫護人員上前制止時，蕭男出拳擊中粘姓護理師頭部與下巴，導致頭暈不適，曾姓護理師左手肘也被抓傷挫傷，院方隨即報警。警方到場後，蕭男仍拒絕配合，持續拳打腳踢，甚至企圖攻擊員警。
院方表示，醫護人員僅完成破傷風注射即無法再接近，蕭男拒絕後續治療，自行離院，但在警方陪同至醫院門口時再度動手，被警方壓制在地，依妨害公務罪嫌送辦。
東華醫院院長張國翊表示，院方對醫療暴力零容忍，第一時間通報警方，並協助受傷醫護人員驗傷提告，已對蕭男提出醫療暴力及傷害告訴，同時提供慰問與法律協助，強調將全力守護醫護人員的工作安全與尊嚴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言