影／南投酒醉瘋漢大鬧東華醫院！痛擊2急診醫護 連員警也遭殃

竹山東華醫院急診室今天上午傳出醫療暴力事件。50歲蕭姓男子因酒醉撞傷額頭、血流不止，由救護車送醫急救，未料在急診治療時情緒失控，三字經辱罵並揮拳攻擊護理人員，警方到場仍遭襲擊，造成兩名護理師受傷，院方已經提告，並嚴正譴責暴力行為。

東華醫院表示，今天上午7點50分，蕭男被送抵急診，左額頭有約3乘1公分撕裂傷，深度約0.5公分，持續出血，醫師指示需縫合處理。粘姓、鍾姓專科護理師及曾姓護理師為其止血時，蕭男渾身酒氣，不斷以三字經、五字經辱罵醫護，並拉扯醫療器材。

醫護人員上前制止時，蕭男出拳擊中粘姓護理師頭部與下巴，導致頭暈不適，曾姓護理師左手肘也被抓傷挫傷，院方隨即報警。警方到場後，蕭男仍拒絕配合，持續拳打腳踢，甚至企圖攻擊員警。

院方表示，醫護人員僅完成破傷風注射即無法再接近，蕭男拒絕後續治療，自行離院，但在警方陪同至醫院門口時再度動手，被警方壓制在地，依妨害公務罪嫌送辦。

東華醫院院長張國翊表示，院方對醫療暴力零容忍，第一時間通報警方，並協助受傷醫護人員驗傷提告，已對蕭男提出醫療暴力及傷害告訴，同時提供慰問與法律協助，強調將全力守護醫護人員的工作安全與尊嚴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康