莽男喝醉撞破頭…送南投東華醫院發酒瘋 打傷護理師再襲警

中央社／ 南投縣30日電

南投竹山鎮東華醫院外觀。圖／取自Google Maps
南投竹山鎮東華醫院外觀。圖／取自Google Maps

蕭姓男子喝醉受傷今天被送到竹山鎮東華醫院，蕭男在醫院發酒瘋打傷護理師，員警到場處理也被蕭男攻擊，2名護理師、2名員警因此受傷，全案依涉犯醫療法、刑法傷害罪嫌法辦。

50歲蕭姓男子喝醉撞傷額頭流血，上午由救護車送到竹山鎮東華醫院就診，粘姓、鍾姓、曾姓護理師幫蕭男止血時，全身酒味的蕭男竟辱罵三字經，但護理人員仍持續為蕭男止血，蕭男還是一直辱罵，甚至出拳攻擊粘姓護理師頭部及下巴、曾姓護理師左手肘被抓傷。

東華醫院表示，警方獲報到急診室處理，蕭男見員警到場仍不配合，持續拳打腳踢，護理人員好不容易幫蕭男打破傷風疫苗，雖給予約束仍無法靠近，最後蕭男拒絕治療，醫護人員解開約束讓蕭男自行離院，員警陪同蕭男到門口，蕭男又出手攻擊員警，遭警方壓制。

東華醫院院長張國翊說，醫療暴力零容忍，一定會守護醫護人員安全，因此院方第一時間通報警方，受傷醫護人員已驗傷，並針對醫療暴力、傷害行為提告，院方嚴厲譴責醫療暴力，除發慰問金給受傷員工，也會協助法律程序，維護醫護人員安全工作環境和尊嚴。

南投縣政府警察局竹山分局表示，上午接獲東華醫院報案稱酒醉民眾毆打醫護人員，員警立即前往，處理過程也遭攻擊，因此壓制酒醉蕭男並帶返派出所保護管束，過程2名醫護人員、2名員警輕微受傷，依涉犯醫療法、刑法傷害罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

