二寶媽控兒哭鬧遭接駁車「雨中丟包」 桃園喜來登打臉：客人同意

有家長控訴，搭飯店接駁車到桃園高鐵站途中，兒子因暈車哭鬧竟遭司機趕下車，一家四口站在雨中遭「丟包」荒涼路邊；桃園喜來登飯店說明，表示男童在車內站立跳動且踢駕駛椅背，同車乘客反映有安全顧慮，經雙方同意才讓他們在超商附近下車。

這名二寶媽在社群平台發文，表示本月27日上午退房後，預約飯店接駁車去桃園高鐵站，途中還行經機場接送其他旅客，兒子因暈車哭鬧表示想吐，司機竟警告「吐在車上要付清潔費」，隨後竟以「太吵、沒辦法服務」為由，要求一家四口下車。

她不滿表示，同車夫妻乘客表達對兒子哭鬧不在意，但司機仍執意找最近但「反方向」的交流道下去，並在找不到門牌與商店的路邊停車，經她要求才開往前方有門牌處卸行李，當時外面正在飄雨，兩大兩小被丟在陌生地點，直呼「真的太扯」。

對此，桃園喜來登酒店稍早澄清，經啟動內部調查、訪談司機與同車乘客後還原，本月27日上午11時30分，這名男童自飯店大廳候車期間即持續吵鬧，接駁路程中，男童於車內多次站立、跳動並踢到駕駛座椅，司機曾多次提醒家長留意孩童安全。

飯店公關周佳慧說明，在司機同意家長更換座位後，男童仍持續在座位上下跳動、大聲尖叫，同車其他預約到機場的旅客也向司機反映，擔憂影響行車安全，司機評估安全考量後，向家長建議改搭其他車輛前往高鐵站，當下並表達可以協助代叫計程車，但家長表示不需要，並經「客人同意」於大園區國際路一段、民生路口下車，其實前方百公尺內有家超商，並非文中所說偏僻的交流道。