泥醉上路2度自撞成稀爛敞篷車 6旬男酒測值讓警驚呼「天文數字」
花蓮一名杜姓男子因為酒後開車被查獲吊銷駕照，仍在與朋友餐敘後醉茫茫上路，連續自撞電桿、路樹，直到整台車撞爛才停下。杜男全身多處擦挫傷，抽血酒測值高達每公升1.83毫克，讓警員直呼簡直是「天文數字」，依刑法公共危險罪嫌等函辦。
吉安警分局志學派出所18日中午接獲報案，一輛自小客車於台11丙線北上約3.6公里處自撞路樹，員警到場了解，60歲杜姓男子已被救護人員救出車外，渾身散發酒氣，杜駕駛的小客車幾乎撞爛成「敞蓬車」，杜全身多處擦挫傷，沒有生命危險。
警方進一步調閱沿線監視器發現，杜男當天中午12時34分，先在壽豐鄉光榮五街與光榮二街口自撞電信電桿，但肇事逃逸沿大學路開往台11丙線，相隔7分鐘後，再度自撞。
車禍發生後杜男送醫治療，警方抽血測出酒測值高達每公升1.83毫克。員警表示，一般抽血酒測每公升有0.9毫克就已經很高，杜男竟然喝到1.83毫克，相當驚人。
警方調查，杜男當時在壽豐鄉友人家中喝酒吃飯後，要開車回花蓮市家中肇事。杜先前已因酒駕被吊銷駕照，仍然酒後上路還涉肇事逃逸，涉犯公共危險罪部分將函送偵辦，另肇事逃逸未傷人，將依道路交通管理處罰條例開單舉發。
吉安分局呼籲表示，近日正值尾牙旺季，將持續加強取締酒駕及重大交通違規行為，提醒駕駛人不要心存僥倖，千萬不要酒後上路。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
