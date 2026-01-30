快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

泥醉上路2度自撞成稀爛敞篷車 6旬男酒測值讓警驚呼「天文數字」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名杜姓男子因為酒後開車被查獲吊銷駕照，仍在與朋友餐敘後醉茫茫上路，連續自撞電桿、路樹，直到整台車撞爛才停下。杜男全身多處擦挫傷，抽血酒測值高達每公升1.83毫克，讓警員直呼簡直是「天文數字」，依刑法公共危險罪嫌等函辦。

吉安警分局志學派出所18日中午接獲報案，一輛自小客車於台11丙線北上約3.6公里處自撞路樹，員警到場了解，60歲杜姓男子已被救護人員救出車外，渾身散發酒氣，杜駕駛的小客車幾乎撞爛成「敞蓬車」，杜全身多處擦挫傷，沒有生命危險。

警方進一步調閱沿線監視器發現，杜男當天中午12時34分，先在壽豐鄉光榮五街與光榮二街口自撞電信電桿，但肇事逃逸沿大學路開往台11丙線，相隔7分鐘後，再度自撞。

車禍發生後杜男送醫治療，警方抽血測出酒測值高達每公升1.83毫克。員警表示，一般抽血酒測每公升有0.9毫克就已經很高，杜男竟然喝到1.83毫克，相當驚人。

警方調查，杜男當時在壽豐鄉友人家中喝酒吃飯後，要開車回花蓮市家中肇事。杜先前已因酒駕被吊銷駕照，仍然酒後上路還涉肇事逃逸，涉犯公共危險罪部分將函送偵辦，另肇事逃逸未傷人，將依道路交通管理處罰條例開單舉發。

吉安分局呼籲表示，近日正值尾牙旺季，將持續加強取締酒駕及重大交通違規行為，提醒駕駛人不要心存僥倖，千萬不要酒後上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮市杜姓男子酒後開車上路，兩度自撞，車子被撞爛，抽血酒測值高達1.83毫克。記者王燕華／翻攝
花蓮市杜姓男子酒後開車上路，兩度自撞，車子被撞爛，抽血酒測值高達1.83毫克。記者王燕華／翻攝
花蓮市杜姓男子酒後開車上路，先撞歪電信電桿，再自撞路樹。記者王燕華／翻攝
花蓮市杜姓男子酒後開車上路，先撞歪電信電桿，再自撞路樹。記者王燕華／翻攝
花蓮市杜姓男子酒後開車上路，兩度自撞，車子被撞爛，抽血酒測值高達1.83毫克。記者王燕華／翻攝
花蓮市杜姓男子酒後開車上路，兩度自撞，車子被撞爛，抽血酒測值高達1.83毫克。記者王燕華／翻攝
花蓮市杜姓男子酒後開車上路，兩度自撞，車子被撞爛，抽血酒測值高達1.83毫克。記者王燕華／翻攝
花蓮市杜姓男子酒後開車上路，兩度自撞，車子被撞爛，抽血酒測值高達1.83毫克。記者王燕華／翻攝

自撞 酒駕 抽血

延伸閱讀

影／賓士男自認「酒力好」上路撞3車 酒測還有0.09

他開車駛出中山高進入基隆市區前猛撞前車 車頭凹陷夾在駕駛座待援

台中婦2度酒駕...凌晨斑馬線上撞死行人 賠33萬判6年4月

嘉義92歲老翁被撞死 警11小時後才發現有人肇逃未酒測

相關新聞

國道驚悚！小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

國道1號北上新竹、苗栗交界路段今天中午12點多發生死亡事故，黃姓男子駕駛小貨車疑因故障將車停靠路肩，人站在小貨車後方，不...

泥醉上路2度自撞成稀爛敞篷車 6旬男酒測值讓警驚呼「天文數字」

花蓮一名杜姓男子因為酒後開車被查獲吊銷駕照，仍在與朋友餐敘後醉茫茫上路，連續自撞電桿、路樹，直到整台車撞爛才停下。杜男全...

二寶媽控兒哭鬧遭接駁車「雨中丟包」 桃園喜來登打臉：客人同意

有家長控訴，搭飯店接駁車到桃園高鐵站途中，兒子因暈車哭鬧竟遭司機趕下車，一家四口站在雨中遭「丟包」荒涼路邊；桃園喜來登飯...

快關窗！台中北屯惡火8店面陷火海濃煙擴散中 市府急發空汙警報

台中市北屯區崇德路二段一處家具行今早10時許發生火警，包括寢具店、髮廊等8店面陷火海，大量黑色濃煙四竄；環保局說明，經接...

莽男喝醉撞破頭…送南投東華醫院發酒瘋 打傷護理師再襲警

蕭姓男子喝醉受傷今天被送到竹山鎮東華醫院，蕭男在醫院發酒瘋打傷護理師，員警到場處理也被蕭男攻擊，2名護理師、2名員警因此...

北市中山區傳墜樓！男12樓墜地當場死亡 家屬聞訊難置信

台北市中山區昨天傳出墜樓意外，警、消到場發現男子當場死亡、沒有送醫，封鎖現場釐清狀況，事後從大樓內監視器畫面確認事發過程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。