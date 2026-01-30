北市中山區傳墜樓！男12樓墜地當場死亡 家屬聞訊難置信

台北市中山區昨天傳出墜樓意外，警、消到場發現男子當場死亡、沒有送醫，封鎖現場釐清狀況，事後從大樓內監視器畫面確認事發過程、排除外力，已通知家屬辦理後事。

中山警方昨天晚上10點多獲報，民生東路一段某大樓發生墜樓意外，到場發現蔡姓男子（48歲）明顯死亡。警方清查發現，死者是大樓12樓租客，疑似爬窗墜落，沒有外力介入。

警方聯繫家屬，家屬聞訊不敢置信，稱跟死者互動良好，死者有空就會回桃園老家探望。

據了解，死者生前從事外送工作，在租屋處留有遺書，信內透露有財務壓力；不過房東表示，租金並未有欠繳情況。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980