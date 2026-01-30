北市中山區傳墜樓！男12樓墜地當場死亡 家屬聞訊難置信
台北市中山區昨天傳出墜樓意外，警、消到場發現男子當場死亡、沒有送醫，封鎖現場釐清狀況，事後從大樓內監視器畫面確認事發過程、排除外力，已通知家屬辦理後事。
中山警方昨天晚上10點多獲報，民生東路一段某大樓發生墜樓意外，到場發現蔡姓男子（48歲）明顯死亡。警方清查發現，死者是大樓12樓租客，疑似爬窗墜落，沒有外力介入。
警方聯繫家屬，家屬聞訊不敢置信，稱跟死者互動良好，死者有空就會回桃園老家探望。
據了解，死者生前從事外送工作，在租屋處留有遺書，信內透露有財務壓力；不過房東表示，租金並未有欠繳情況。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言