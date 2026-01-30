4個月犯8竊案 台東男遭檢聲請預防性羈押獲准

台東林姓男子涉及偷取路邊未熄火汽機車及民宅財物竊案，近4個月犯下8案，警方循線逮捕；由於犯案頻繁、有反覆犯案之虞，遭檢察官向法院聲請預防性羈押獲准。

台東縣警察局關山分局偵查隊長鄭志舷今天告訴中央社記者，關山鎮於1月26日晚間10時許，發生一起汽車失竊案件，民眾將車輛臨停道路旁、下車購物時未將引擎熄火，也未拔取鑰匙及上鎖，返身後發現車輛已不在原處，隨即向警方報案求助。

他說，關山分局接獲報案後，立即派遣警力處置，並通報勤務指揮中心協助掌握車輛動向；警方依既有通報機制進行查詢與應處，在縝密通報與合作下，順利查獲涉案25歲林姓犯嫌。

鄭志舷表示，經進一步清查統計，林嫌於114年10月至今年1月間（近4個月內），共涉行竊一般財物案件3件，以及汽機車竊盜案5件，犯罪手法具持續性，已於27日隨案移送，台東地檢署向法院聲請預防性羈押獲准。

鄭志舷表示，類似案件多因民眾一時疏忽所致，常見情形包括短暫離車未熄火、鑰匙留置車內，或未確實鎖妥車門，均易讓不法之徒有機可乘，即便只是下車買東西、取物或短暫離開視線，也恐成竊嫌下手時機；呼籲民眾，停車時務必養成良好用車習慣，確實做到「熄火、拔鑰匙、鎖車門」3大原則，無論停車時間長短，均不可掉以輕心。