國道驚悚！小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導

國道1號北上新竹、苗栗交界路段今天中午12點多發生死亡事故，黃姓男子駕駛小貨車疑因故障將車停靠路肩，人站在小貨車後方，不料後方林姓男子駕駛的大貨車突然衝撞路肩，小貨車尾撞爛，黃男重傷慘死，事故原因和責任待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，中午12點多接獲報案，國道1號北上106.5公里處發生事故，頭份消防分隊趕往救援，小貨車駕駛死亡，大貨車駕駛林姓男子受傷，但未就醫。

國道第二大隊初步調查，國道1號北上106.5公里（苗栗頭份路段）處中午12點49分發生事故，大貨車駕駛林姓男子（56年次）疑因恍神撞擊停放在外側路肩由黃姓男子（66年次）駕駛的小貨車而肇事。

林姓男子酒測值為0，死亡的小貨車黃姓駕駛，酒測值有待醫院抽血檢測，事故現場在下午2點14分排除。

國道警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

黃姓男子今天上午駕駛小貨車疑因故障將車停靠國道1號苗栗頭份北上路段路肩，人站在小貨車後方，不料後方林姓男子駕駛的大貨車突然衝撞路肩，黃男慘死，事故原因和責任待調查釐清。圖／民眾提供
