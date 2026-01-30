快關窗！台中北屯惡火8店面陷火海濃煙擴散中 市府急發空汙警報
台中市北屯區崇德路二段一處家具行今早10時許發生火警，包括寢具店、髮廊等8店面陷火海，大量黑色濃煙四竄；環保局說明，經接獲通知後派員到場監測空品狀況，因火警不斷產生濃煙，提醒下風處敏感族群留意及加強自我防護，並通報鄰近受影響的縣市注意空品變化。
環保局說明，火災產生的黑煙隨熱氣上升飄散，環保局布建在台中市轄內之AI智慧判煙系統偵測到異常煙流情形，經啟動空品應變小組，指派稽查人員到場查察，掌握實際煙流影響區域及範圍。因火災現場為家具行，存有大量易燃物品，加上風勢助長火勢且可燃物質不完全燃燒產生明顯黑煙。
環保局指出，經利用火災地點鄰近的空品微型感測器監測下風處空氣品質，火災點下風處約30公尺微型感測器顯示，空品自上午10時18分開始受到該火災事件影響，PM2.5濃度最高達到1532微克/立方公尺，在消防灌救下隨火勢逐漸控制，數值在上午11時許逐漸下降，目前已降至41微克/立方公尺，環保局仍持續監控空品逐時變化情形。
環保局表示，考量現場及空品變化情形，環保局於接獲通報後立即轉請教育局及衛生局，通知下風處學校及醫院之敏感族群，留意空品變化及加強自我防護；同時環保局也在臉書、環保志工群組發布警示訊息，提醒該區域民眾留意，並透過市府官方Line發佈空汙事件圖卡提醒周遭民眾採取防護措施。
環保局提醒，考量現場濃煙過大，已影響鄰近的崇德路及天津路視線，市府相關局處已通報鄰近派出所派員協助現場交管；此外，目前火災尚未撲滅，提醒當地北屯區民眾可關閉門窗，如需外出也請戴好口罩，做好自身防護。
