Bolt再發聲明：停止司機於Bolt平台上的接單資格 並全力配合調查

針對台64線快速道路發生溫姓替代役男子被多元計程車司機丟包致死，Bolt今日再度發出聲明指出，肇事駕駛已立刻停止於Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐。由於本案已進入司法調查階段，相關調查機關正就車內當時的實際狀況進行釐清，Bolt將全力配合調查，並提供平台所能掌握的相關資訊，包括行程紀錄等。

Bolt表示，已確認該行程發生於本平台。自知悉事件後，即與合作車隊夥伴及相關主管機關保持聯繫，並全力配合提供必要資訊與協助，以支持相關單位釐清事件經過。

Bolt指出，事故相關人員及證據已於事發第一時間由警方掌握與保全。作為平台，Bolt並未持有或掌控行車紀錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。基於對調查程序及所有相關當事人的尊重，現階段我們無法進一步對未釐清的事實細節發表評論。

對於1月25日發生於台 64 線快速道路造成年輕生命不幸逝去的事故，Bolt深感哀痛與遺憾。在這段極為艱難的時刻，誠心向逝者家屬與親友致上最深切的哀悼與誠摯的慰問。

Bolt表示，道路安全始終是Bolt最重視的核心原則，任何涉及生命安全的事件，皆以最高標準嚴肅看待。未來也將持續全力配合相關單位，並依調查結果進行內部檢視與後續處理。