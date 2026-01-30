快訊

柴犬「皮卡」離家探險去 烏日警靠這1科技10分鐘尋回

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大肚區68歲陳姓婦人的柴犬「皮卡」日前趁大門被風吹開溜出家門探險，陳婦苦尋20分鐘無果，焦急向員警求助。台中市警局烏日分局追分派出所獲報後，運用柴犬項圈上的Airtag定位科技，僅花10分鐘便在離家500公尺的農田裡找到「皮卡」，成功助毛小孩重回飼主懷抱。

追分派出所警員莊建凡日前近中午接獲陳女報案，稱其飼養的7歲柴犬不見蹤影。陳女焦急表示，「皮卡」活潑好動，視為家人照料。所幸陳女在愛犬項圈配戴了Airtag定位裝置，手機顯示方位就在大肚區營埔一街附近。警方立即按圖索驥展開行動，果不其然在該處農田裡，發現正興奮玩耍的「皮卡」。

「皮卡」見警員靠近，乖乖讓警員抱起帶回派出所安置。在等待飼主前來期間，警方體恤天氣炎熱，特別提供清水讓牠消暑。回到派出所後的「皮卡」不吵不鬧，靜靜趴在辦公室休息，可愛憨厚的萌樣瞬間融化了執勤員警的心，成為所內的「一日親善大使」。

陳姓婦人趕到派出所見到愛犬平安無事，激動地表示「皮卡」是家中的開心果，對於員警不僅迅速尋獲還悉心照料表示由衷感謝。

​烏日警分局呼籲，寵物就像家人，需要主人的細心守護。民眾帶毛小孩外出時務必繫好牽繩，並建議植入晶片或配戴防走失定位裝置（如Airtag、名牌），萬一不慎走失，能大幅縮短尋回時間。若民眾在街頭發現疑似迷途動物，也請伸出援手通報相關單位，讓小生命能平安找到回家的路。

追分派出所員警獲報後，運用柴犬項圈上的Airtag定位科技，僅花10分鐘便找到「皮卡」柴犬。圖／讀者提供
