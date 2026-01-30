觀音少年跟母吵架離家失聯 警急尋人「在這」找到他

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市觀音區一名少年，昨日晚間23時許因交友問題與母親發生爭吵，晚間趁家人不注意時獨自出門去找朋友。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名少年，昨(29)日晚間23時許因交友問題與母親發生爭吵，晚間趁家人不注意時獨自出門去找朋友，也不與家人聯繫，直到深夜都沒有回家，母親擔心他的安危急忙報警求助。警方獲報後隨即到少年可能前往的地點沿途查看，總算在一處生態園區的鐵皮屋內找到正在避寒的少年，隨即通知家人前來帶回。

兩人在員警勸說協調之下，慢慢化解心結願意好好溝通。圖：讀者提供

新坡派出所表示，於昨日晚間接獲母親報案，稱其兒子趁家人不注意時偷跑出門，家人們在附近找遍了都沒看到兒子的身影，由於當時已是深夜時分，天氣又非常寒冷，擔心兒子會發生意外，請警方幫忙協尋。

母親接著向員警表示，兒子白天有說想和朋友去觀音海水浴場玩，但因為海邊寒風吹彿，且她不希望兒子與該群朋友往來，於是不准兒子出門，兩人因此發生爭吵，到了晚上兒子就趁家人不注意時偷跑出門也聯繫不上，家人相當著急不知該如何是好。

員警得知後向李女詢問兒子朋友的住處，立即前往尋人，但該友人卻表示陳姓少年不久前才離開，也不知道他要去哪，員警研判少年可能還在附近徘迴，於是徒步在周邊來回巡視，最後在一處生態園區內的鐵皮屋裡，發現有人正在屋裡避寒，經上前確認身分，果然就是離家的陳姓少年，隨即聯繫其母親到場。

母親見到兒子平安無事，眼眶泛淚不停向警方道謝，兩人在員警勸說協調之下，慢慢化解心結願意好好溝通，母親對於警方的熱心幫忙深深表示感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音少年跟母吵架離家失聯 警急尋人「在這」找到他

