大貨車在行駛途中掉落疑似大型塑膠水塔。圖：截自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心

桃園市昨(29)日下午13時39分，有重機騎士騎車行經台61線西濱快速道路北上32公里處，不料前方大貨車在行駛途中，掉落疑似大型塑膠水塔，嚇得他趕緊閃避。事後也將這驚險一幕分享至社群平台，警方知悉後表示，確認違規事實明確，將依道路交通管理處罰條例製單舉發，最高可處1萬8000元罰鍰。

後方騎士錄下驚險一幕，將這驚險一幕分享至社群平台。圖：截自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心

該騎士在臉書社群貼文指稱，當日天氣好曬太陽，騎車出門晃晃，行經台61線北上32K處時卻遇到東西掉下，讓他飽受驚嚇。大園警分局大園交通分表示，有關民眾於臉書貼文指稱台61線北上32K處，有大貨車裝載之貨物於行駛途中掉落情形，依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，警方將依規定製單舉發。

警方也呼籲民眾，車輛上路前應檢查裝載之貨物是否固定穩妥，避免掉落影響交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大貨車台61線掉「黑色大桶」險砸騎士！警方開罰了

