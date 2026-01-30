獨／男上班途中遭5噸重怪手砸死 留下癌妻與3子女處境堪憐

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣43歲孫姓男子28日騎機車上班途中遭遇死劫，遭貨車上掉落的5噸重的怪手砸死。孫男跟病妻育有3名未成年的兒女，孫男更是家中唯一經濟支柱，高一大兒子得知父親驟逝，「眼淚一直掉，那個溫柔、一直鼓勵我，開導我，支持我的爸爸，就這樣離開了」。

孫男就讀高一的兒子今說，「希望爸爸在天上能過得好，不要再那麼打拚了！」他也回憶跟父親相處點滴，假日會帶他們去打籃球、逛夜市。

孫男是三個孩子心中責任心重的好爸爸，妻子心中踏實負責的好丈夫，家中是低收入戶，面臨飛來橫禍，孫妻強忍悲痛說，當天上午先接到警方電話，要確認老公的機車車牌號碼，但她不清楚，後來打電話給老公的手機，接起電話的卻是急診室的人員，並請她趕快過去、很嚴重。

孫妻說，她出發趕去醫院途中，醫院來電告知，人已過世了。當時丈夫才剛出門上班，發生車禍路段是丈夫每天都會走的路。

孫妻在前年罹患血癌，經化療後，病情雖穩定，但仍每3個月回診追蹤，也無法從事工作，孫男平日在內埔鄉海尼根酒廠工作，下班後，也會用空檔跑外送，與妻子育有念高一兒子、小六的二兒子與小一的小女兒，孫男是家中唯一經濟支柱。

孫男讀高一兒子說，車禍發生前一晚，有跑步習慣的爸爸，還約他去跑步，他因為腳不舒服沒去，「沒想到這是跟父親的最後一次相處」，父親隔天一如往常上班，卻遭遇死劫。

孫男的家中貼滿小一小女兒畫作，還畫著全家福，小女兒雖才小一，但昨也在媽媽說明下得知「爸爸走了」，讓人不捨。小女兒還曾留言寫紙條給爸爸，「希望爸爸每天能早一點回來陪她玩」，用注音符搭配國字童言童語，感受與爸爸感情濃厚。

六堆國際同濟會、縣議員李世淦今到孫男家關心慰問捐助緊急救助金。縣府社會處表示，孫男一家為低收入戶，社工將協助。教育處表示，三個孩子就讀的學校將啟動相關緊急救助，悲傷輔導等。海尼根內埔廠的員工們也有發起募捐。

肇事的貨車司機28歲劉男警方則依過失致死函送屏東地檢署偵辦。

小一女兒曾經寫給爸爸孫男的紙條。圖／讀者提供
小一女兒曾經寫給爸爸孫男的紙條。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
孫男除了正職工作外，也會跑外送貼補家用，外送的箱子放在家門前一角。記者劉星君／攝影
孫男除了正職工作外，也會跑外送貼補家用，外送的箱子放在家門前一角。記者劉星君／攝影
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
六堆國際同濟會、縣議員李世淦今到孫男家關心慰問捐助緊急救助金。記者劉星君／攝影
六堆國際同濟會、縣議員李世淦今到孫男家關心慰問捐助緊急救助金。記者劉星君／攝影
孫男家中貼著小一女兒畫的全家福。記者劉星君／攝影
孫男家中貼著小一女兒畫的全家福。記者劉星君／攝影
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
孫男上班途中遭遇飛來橫禍，留下癌妻與三個兒女。記者劉星君／攝影
孫男上班途中遭遇飛來橫禍，留下癌妻與三個兒女。記者劉星君／攝影
孫男與就讀小一的小女兒感情很好也最疼小女兒。圖／讀者提供
孫男與就讀小一的小女兒感情很好也最疼小女兒。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供

爸爸 小女兒 死亡

延伸閱讀

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

花蓮洪災仍5失聯…家屬貸款也要尋母 「吊車大王」動容派重機具二度進駐

影／台東拆危老建築...怪手轟隆墜樓 嚇壞居民

不愧是醫美大國！韓籍YTR咪蕾自曝高一就去割雙眼皮

相關新聞

影／一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

台中市北屯區天津路、崇德路今上午10點多驚傳火警，現場包括寢具店、髮廊等多棟房屋起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄，由...

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

獨／男上班途中遭5噸重怪手砸死 留下癌妻與3子女處境堪憐

屏東縣43歲孫姓男子28日騎機車上班途中遭遇死劫，遭貨車上掉落的5噸重的怪手砸死。孫男跟病妻育有3名未成年的兒女，孫男更...

基隆崇德路八旬重聽婦困火場…里長衝入救出 燒燙傷送醫

基隆市安樂區崇德路15巷一處民宅2樓今天上午發生火警，消防人員到場時濃煙竄出並往外延燒，住1樓的屋主王姓老婦受困，被濃煙...

柴犬「皮卡」離家探險去 烏日警靠這1科技10分鐘尋回

台中市大肚區68歲陳姓婦人的柴犬「皮卡」日前趁大門被風吹開溜出家門探險，陳婦苦尋20分鐘無果，焦急向員警求助。台中市警局...

影／新莊男深夜酒醉鬧事 警方壓制管束依法裁處

新北市新莊區四維路今天凌晨有1名男子醉倒在路邊，救護車獲報到場查看，男子卻起身揮拳試圖攻擊救護人員，剛好員警也趕抵，聯手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。