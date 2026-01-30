獨／男上班途中遭5噸重怪手砸死 留下癌妻與3子女處境堪憐

屏東縣43歲孫姓男子28日騎機車上班途中遭遇死劫，遭貨車上掉落的5噸重的怪手砸死。孫男跟病妻育有3名未成年的兒女，孫男更是家中唯一經濟支柱，高一大兒子得知父親驟逝，「眼淚一直掉，那個溫柔、一直鼓勵我，開導我，支持我的爸爸，就這樣離開了」。

孫男就讀高一的兒子今說，「希望爸爸在天上能過得好，不要再那麼打拚了！」他也回憶跟父親相處點滴，假日會帶他們去打籃球、逛夜市。

孫男是三個孩子心中責任心重的好爸爸，妻子心中踏實負責的好丈夫，家中是低收入戶，面臨飛來橫禍，孫妻強忍悲痛說，當天上午先接到警方電話，要確認老公的機車車牌號碼，但她不清楚，後來打電話給老公的手機，接起電話的卻是急診室的人員，並請她趕快過去、很嚴重。

孫妻說，她出發趕去醫院途中，醫院來電告知，人已過世了。當時丈夫才剛出門上班，發生車禍路段是丈夫每天都會走的路。

孫妻在前年罹患血癌，經化療後，病情雖穩定，但仍每3個月回診追蹤，也無法從事工作，孫男平日在內埔鄉海尼根酒廠工作，下班後，也會用空檔跑外送，與妻子育有念高一兒子、小六的二兒子與小一的小女兒，孫男是家中唯一經濟支柱。

孫男讀高一兒子說，車禍發生前一晚，有跑步習慣的爸爸，還約他去跑步，他因為腳不舒服沒去，「沒想到這是跟父親的最後一次相處」，父親隔天一如往常上班，卻遭遇死劫。

孫男的家中貼滿小一小女兒畫作，還畫著全家福，小女兒雖才小一，但昨也在媽媽說明下得知「爸爸走了」，讓人不捨。小女兒還曾留言寫紙條給爸爸，「希望爸爸每天能早一點回來陪她玩」，用注音符搭配國字童言童語，感受與爸爸感情濃厚。

六堆國際同濟會、縣議員李世淦今到孫男家關心慰問捐助緊急救助金。縣府社會處表示，孫男一家為低收入戶，社工將協助。教育處表示，三個孩子就讀的學校將啟動相關緊急救助，悲傷輔導等。海尼根內埔廠的員工們也有發起募捐。