影／新莊男深夜酒醉鬧事 警方壓制管束依法裁處

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區四維路今天凌晨有1名男子醉倒在路邊，救護車獲報到場查看，男子卻起身揮拳試圖攻擊救護人員，剛好員警也趕抵，聯手壓制情緒失控大吼大叫的醉漢，帶回派出所管束等酒醒，將依違反社秩法移請裁處。

民眾目擊酒醉失態並拿手機錄影貼網，32歲黃姓男子凌晨1時許搭乘計程車到新莊四維路，下車之後卻搖搖晃晃躺倒在路邊，路人見狀報案。救護車抵達連忙查看狀況，黃男明顯酒醉，突然開始咆哮揮拳。

福營派出所員警趕抵看見後，與救護人員聯手將黃男壓制在地上，隨後用巡邏車帶回派出所管束，等到酒退清醒、情緒穩定之後讓他返家休息。但黃男酒後滋事、喧鬧、妨害公眾安寧不聽禁止，將依社會秩序維護法移請裁處，可罰1萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新莊區四維路今天凌晨有1名男子醉倒在路邊，救護車獲報到場查看，男子卻起身揮拳試圖攻擊救護人員，剛好員警也趕抵，聯手壓制情緒失控大吼大叫的醉漢，帶回派出所管束，將依違反社秩法移請裁處。圖／翻攝threads
救護人員 救護車

