快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

台中北屯大火濃煙猛竄、多間鐵皮延燒一旁還是加油站 初步無人受困

聯合報／ 記者黃仲裕曾健祐／台中即時報導

台中市北屯區天津路、崇德路今上午10點多驚傳火警，現場包括寢具店、髮廊等多間鐵皮商家起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄，由於案發現場一旁就是加油站，不少民眾目睹驚呼危險，台中市消防局獲報已出動第八大隊、多個分隊到場灌救中，初步排除人員受困。

現場包括寢具行、髮廊及出租店面等多間商家，因鐵皮屋聯通導致火勢一發不可收拾，大火快速蔓延燒毀店面，怵目驚心。

台中市消防局表示，今上午10點16分獲報北屯區天津路三段火警，派第八大隊、文昌分隊等共12個單位，出動各式消防車26輛、消防人員53名，由副大隊長林文榮擔任指揮官。

消防指出，據報現場發生火災火煙竄出，目前現場多棟建物受燒，持續搶救中，初步排除人員受困。

台中北屯區天津路、崇德路寢具行傳出大火，現場多間鐵皮聯通導致火勢賣蔓延。記者黃仲裕／攝影
台中北屯區天津路、崇德路寢具行傳出大火，現場多間鐵皮聯通導致火勢賣蔓延。記者黃仲裕／攝影

台中市 髮廊 火災

