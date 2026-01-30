快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

台中沙鹿轎車追撞機車 殃及路旁7機車骨牌般連倒

中央社／ 台中30日電

台中沙鹿區北勢東路段，29日晚間一輛自小客車撞上前方機車後，導致機車再撞上路旁停放7輛機車，7機車應聲如骨牌倒下；現場2人受傷送醫無礙，確切肇事原因待釐清。

台中市清水警分局今天透過文字稿說明，29日晚間11時54分，沙鹿區北勢東路段發生追撞車禍，警方獲報趕往現場，初步了解，王姓男子駕駛自小客車，聲稱疲勞恍神，撞上前方張姓男子騎乘的機車。

張男機車重心不穩，又向右再撞上路邊停放7部機車，7部機車應聲接連倒下；現場張男及其所載乘客共2人，四肢擦挫傷，送醫治療後無大礙，駕駛酒測均無酒駕情事。

警方依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判確切肇事原因及責任；同時呼籲用路人，駕駛車輛應保持良好精神及專注力，切勿分心及疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

恍神 車禍

延伸閱讀

台2線貢寮2曳引車追撞 蔬菜礦泉水掉滿地一度單線雙向通行

影／高雄警開15槍攔捕可疑轎車 涉案男落網稱「被攔怕了」

高雄晚間傳槍響！警方追可疑車連開15槍 男駕車加速「來回衝撞」逃逸中

台中轎車撞機車2人傷還輾人肇逃？警方查證視線死角非故意

相關新聞

影／一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

台中市北屯區天津路、崇德路今上午10點多驚傳火警，現場包括寢具店、髮廊等多棟房屋起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄，由...

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

獨／男上班途中遭5噸重怪手砸死 留下癌妻與3子女處境堪憐

屏東縣43歲孫姓男子28日騎機車上班途中遭遇死劫，遭貨車上掉落的5噸重的怪手砸死。孫男跟病妻育有3名未成年的兒女，孫男更...

基隆崇德路八旬重聽婦困火場…里長衝入救出 燒燙傷送醫

基隆市安樂區崇德路15巷一處民宅2樓今天上午發生火警，消防人員到場時濃煙竄出並往外延燒，住1樓的屋主王姓老婦受困，被濃煙...

柴犬「皮卡」離家探險去 烏日警靠這1科技10分鐘尋回

台中市大肚區68歲陳姓婦人的柴犬「皮卡」日前趁大門被風吹開溜出家門探險，陳婦苦尋20分鐘無果，焦急向員警求助。台中市警局...

影／新莊男深夜酒醉鬧事 警方壓制管束依法裁處

新北市新莊區四維路今天凌晨有1名男子醉倒在路邊，救護車獲報到場查看，男子卻起身揮拳試圖攻擊救護人員，剛好員警也趕抵，聯手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。