基隆崇德路八旬重聽婦困火場…里長衝入救出 燒燙傷送醫

基隆市安樂區崇德路15巷一處民宅2樓今天上午發生火警，消防人員到場時濃煙竄出並往外延燒，住1樓的屋主王姓老婦受困，被濃煙所阻，永康里長陳銘坤緊急將她拉救出來。老婦輕微嗆傷及雙手輕微燒燙傷送醫救治，起火原因還待調查。

消防局上午9時28分獲報，安樂區崇德路15巷一處3層樓民宅2樓有濃煙冒出，疑有人受農，出動仁愛、信二、七堵、安樂分隊及第二大隊等19車、32人前往搶救，消防人員到場布水線射水滅火，9時47分控制火勢，9時58分撲滅。

住1樓的85歲王姓老婦因濃煙所阻，又有重聽，受困屋內，永康里長陳銘坤緊急將她拉救出來，王姓老婦意識清楚，輕微嗆傷、雙手輕微燒燙傷送基隆長庚醫院。