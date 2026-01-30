快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

9旬翁帶病運動迷途河堤 中壢警「一肩背回」助平安返家

桃園電子報／ 桃園電子報

S 20791334 0
員警先將老翁背回所內休息，並聯繫家屬，讓老翁安全返家。圖：讀者提供

桃園市一名90歲吳姓老翁日前上午7時許從家中外出運動，卻不慎迷路，在中壢區南園二路一帶的河堤步道徘徊，所幸中壢警分局中福派出所接獲熱心民眾通報，立即派員先將其背回所內休息，並聯繫家屬，讓老翁安全返家。

S 20791336 0
警方透過警政系統比對資料，逐步拼湊身分，確認吳伯伯的身分後，隨即聯繫其兒子到所。圖：讀者提供

正在巡邏的警員宋豐軒及吳政霖接獲報案後趕往現場，發現老翁行動不便、口齒不清且重聽，手背還有擦傷，考量上午氣溫較低，老翁獨自在戶外徘徊，狀況令人憂心。員警擔心其身體安危，立即將老翁背往派出所內安置休息，並提供熱水取暖。

警方隨後耐心與老翁溝通並安撫，並透過警政系統比對資料，逐步拼湊身分，確認吳伯伯的身分後，隨即聯繫其兒子到所。吳男趕抵派出所後，不斷向警方致謝，表示父親因重感冒仍堅持外出運動，可能年紀大了記憶衰退，才會在外迷路，感謝警方即時伸出援手，讓父親平安返家休息。

中壢分局長林鼎泰表示，警方平時除維護治安外，也肩負守護市民生命安全的責任，尤其面對高齡、失智長者，更需要社會與家庭多一分關心與留意。提醒家屬，應避免讓年長者單獨外出，並留意其身體狀況與作息，如有失智情形，可協助配戴防走失手環、隨身攜帶聯絡資訊或申請指紋建檔等措施，萬一發生迷途狀況，警方才能即時辨識身分、迅速協助返家，共同守護長者平安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：9旬翁帶病運動迷途河堤 中壢警「一肩背回」助平安返家

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

中壢 運動

延伸閱讀

中壢過嶺國小明動工 民團籲校園以人為本優化通學安全

TPBL／貼近中壢文化 雲豹推「南洋瘋豹」主題周

酒駕心虛！賓士男中壢街頭拒檢狂飆6公里 一頭撞進大埔鐵板燒

中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳

相關新聞

影／一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

台中市北屯區天津路、崇德路今上午10點多驚傳火警，現場包括寢具店、髮廊等多棟房屋起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄，由...

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

獨／男上班途中遭5噸重怪手砸死 留下癌妻與3子女處境堪憐

屏東縣43歲孫姓男子28日騎機車上班途中遭遇死劫，遭貨車上掉落的5噸重的怪手砸死。孫男跟病妻育有3名未成年的兒女，孫男更...

基隆崇德路八旬重聽婦困火場…里長衝入救出 燒燙傷送醫

基隆市安樂區崇德路15巷一處民宅2樓今天上午發生火警，消防人員到場時濃煙竄出並往外延燒，住1樓的屋主王姓老婦受困，被濃煙...

柴犬「皮卡」離家探險去 烏日警靠這1科技10分鐘尋回

台中市大肚區68歲陳姓婦人的柴犬「皮卡」日前趁大門被風吹開溜出家門探險，陳婦苦尋20分鐘無果，焦急向員警求助。台中市警局...

影／新莊男深夜酒醉鬧事 警方壓制管束依法裁處

新北市新莊區四維路今天凌晨有1名男子醉倒在路邊，救護車獲報到場查看，男子卻起身揮拳試圖攻擊救護人員，剛好員警也趕抵，聯手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。