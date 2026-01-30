員警先將老翁背回所內休息，並聯繫家屬，讓老翁安全返家。圖：讀者提供

桃園市一名90歲吳姓老翁日前上午7時許從家中外出運動，卻不慎迷路，在中壢區南園二路一帶的河堤步道徘徊，所幸中壢警分局中福派出所接獲熱心民眾通報，立即派員先將其背回所內休息，並聯繫家屬，讓老翁安全返家。

警方透過警政系統比對資料，逐步拼湊身分，確認吳伯伯的身分後，隨即聯繫其兒子到所。圖：讀者提供

正在巡邏的警員宋豐軒及吳政霖接獲報案後趕往現場，發現老翁行動不便、口齒不清且重聽，手背還有擦傷，考量上午氣溫較低，老翁獨自在戶外徘徊，狀況令人憂心。員警擔心其身體安危，立即將老翁背往派出所內安置休息，並提供熱水取暖。

警方隨後耐心與老翁溝通並安撫，並透過警政系統比對資料，逐步拼湊身分，確認吳伯伯的身分後，隨即聯繫其兒子到所。吳男趕抵派出所後，不斷向警方致謝，表示父親因重感冒仍堅持外出運動，可能年紀大了記憶衰退，才會在外迷路，感謝警方即時伸出援手，讓父親平安返家休息。

中壢分局長林鼎泰表示，警方平時除維護治安外，也肩負守護市民生命安全的責任，尤其面對高齡、失智長者，更需要社會與家庭多一分關心與留意。提醒家屬，應避免讓年長者單獨外出，並留意其身體狀況與作息，如有失智情形，可協助配戴防走失手環、隨身攜帶聯絡資訊或申請指紋建檔等措施，萬一發生迷途狀況，警方才能即時辨識身分、迅速協助返家，共同守護長者平安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：9旬翁帶病運動迷途河堤 中壢警「一肩背回」助平安返家