台中警助尋回遺失相機 澳洲遊客讚「比行程精彩」
澳洲籍遊客易曼紐（Emanuel）來台旅遊，在公車上遺失相機，他向台中警方報案，員警聯繫後確認相機已被客運業者尋獲，他大讚台灣警方效率高，直呼整件事比旅遊行程還精彩。
台中市警察局第一分局今天發布新聞稿表示，西區派出所8日接獲澳洲籍遊客易曼紐與友人到警局報案，來台旅遊時遺失相機，所有在台旅遊照片都在相機中，因此相當著急。
易曼紐等人用翻譯軟體加手勢，讓警方初步拼湊出相機最後出現位置為台中前往南投日月潭的公車上，警方立即聯繫南投客運等各客運站協尋。
警方聯繫後，確認易曼紐的相機已被客運業者尋獲，並放置於位於台中干城的客運站招領，易曼紐與友人得知後，在派出所內手舞足蹈，還大讚「台灣警察是不是有裝GPS？」、效率很高，並與協助的員警自拍留念。
兩人取回相機後，感謝警方協助，直呼整件事比旅遊行程還精彩。
