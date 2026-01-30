台中警助尋回遺失相機 澳洲遊客讚「比行程精彩」

快訊

中央社／ 台中30日電

澳洲籍遊客易曼紐（Emanuel）來台旅遊，在公車上遺失相機，他向台中警方報案，員警聯繫後確認相機已被客運業者尋獲，他大讚台灣警方效率高，直呼整件事比旅遊行程還精彩。

台中市警察局第一分局今天發布新聞稿表示，西區派出所8日接獲澳洲籍遊客易曼紐與友人到警局報案，來台旅遊時遺失相機，所有在台旅遊照片都在相機中，因此相當著急。

易曼紐等人用翻譯軟體加手勢，讓警方初步拼湊出相機最後出現位置為台中前往南投日月潭的公車上，警方立即聯繫南投客運等各客運站協尋。

警方聯繫後，確認易曼紐的相機已被客運業者尋獲，並放置於位於台中干城的客運站招領，易曼紐與友人得知後，在派出所內手舞足蹈，還大讚「台灣警察是不是有裝GPS？」、效率很高，並與協助的員警自拍留念。

兩人取回相機後，感謝警方協助，直呼整件事比旅遊行程還精彩。

相關新聞

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

草嶺石壁森林大火經8小時搶救 今清晨近5時終告撲滅

雲林縣草嶺石壁二度森林大火，位在石壁九芎神木停車場後方約1公里竹林，6個火點，經消防隊和村民合計約50人分組沿著山坡火點...

台中人力工程行命案…5男女圍毆、煙灰缸狠K打死人 將由國民法庭審理

台中東區1間人力工程行傳出命案，黃姓女員工和田姓男同事因糾紛，她半夜和謝姓乾叔叔到公司質問。黃並和同為員工的同性女配偶、...

北市中山區傳墜樓事故 一人身亡

台北市中山區中山北路二段巷弄內晚間傳出墜樓事故，一名男子於晚間十點左右墜樓，一樓遮雨棚疑似因撞擊而凹陷，雖有救護車到達現...

違反保護令…蘆洲七旬翁持鋸子、鐵鎚攻擊妻女 遭羈押禁見

新北市蘆洲區長安街1名70歲林姓老翁，昨天深夜涉嫌違反保護令，發狂持鋸子、和鐵鎚攻擊前妻與2名女兒，妻女和家中全都血跡斑...

草嶺石壁森林大火出現6個火點 消防隊和村民漏夜搶救中

雲林縣草嶺石壁繼本月12日森林大火撲滅後，今晚靠近石壁九芎神木後側的山坡林地再傳火警，在風勢助長下，共出現6個火點，消防...

