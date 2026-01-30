快訊

女子駕駛的小客車因車齡逾20載，機械零件老化導致引擎突發熄火，車輛停於路中無法移動。圖：警方提供

桃園市26日下午17時許，一名24歲女子駕駛自小客車行經蘆竹區中正路與榮興路口，正值下班尖峰時段，因車齡逾20載，機械零件老化導致引擎突發熄火，車輛停於路中無法移動，後方駕駛鳴笛聲四起，蘆竹警分局南崁派出所警員林哲宇正好在執行交通疏導勤務，隨即主動趨前關切，幫忙將車推至路旁，化解一場驚魂。

760465 e1769737074939
員警主動趨前關切，幫忙將車推至路旁，化解一場驚魂。圖：警方提供

林哲宇初時詢問，女駕駛表示車輛可能疏於保養，雖曾短暫重啟成功，然駛至路口中心時，車輛再度斷氣，任憑如何操作皆無法發動。眼見後方車流回堵，林哲宇深知現正值尖峰時刻，若枯等拖吊車，不僅延誤眾多用路人時間，更易引發追撞事故，秉持「急民所急」之精神，其當機立斷，徵得駕駛同意後，請其操作方向盤，自己在該車後方徒手發力，硬是頂著川流不息的車潮， 穿越繁忙的中正路將該車，平安推移至路邊安全處所。女駕駛驚魂未定，對員警幫忙感佩不已，連聲致謝，並表示將儘速聯繫車行處置。林員排除路障後，旋即回到崗位繼續指揮交通，直至車流恢復順暢。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，林哲宇於勤務中主動察覺異狀，應變果決，其「視民如親」之工作態度，足為同仁表率。同時呼籲廣大車主，車輛應定期實施安全檢查與保養，尤以老舊車輛更應注意電瓶及油路系統。倘若行駛途中不幸遭遇拋錨，應先行開啟閃光警示燈，並於車後適當距離置放三角告示牌，以維自身及他人之交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：20年老車路口「斷氣」癱瘓下班車流！蘆竹警神力推車化解驚魂

