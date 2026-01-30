草嶺石壁森林大火經8小時搶救 今清晨近5時終告撲滅

雲林縣草嶺石壁二度森林大火，位在石壁九芎神木停車場後方約1公里竹林，6個火點，經消防隊和村民合計約50人分組沿著山坡火點漏搶救，終在今天清晨接近5時火勢獲得控制並進一步撲滅明火，雲林消防局表示，經約8小時搶救，火勢已熄滅，粗估燃燒約一公頃，目前交由林業保育署嘉義分署人員戒備，草嶺消防分隊仍持續巡檢，防止復燃。

古坑鄉草嶺石壁地區昨晚6點半左右傳出山林火災，雲林縣消防局獲報出動草嶺、古坑、斗六公園及第一大隊警消14人，林業保育署嘉義分署獲報也趕往處理，另草嶺在地義消、村民陸續也有多達30多人前往摸黑協助運水投入救災工作，現場由消防局第一大隊大隊長施義欣指揮。

現場以空拍機找出六個火點，所有人員分區合力進行搶救，經過8個多小時，今凌晨4點40分火勢終告熄滅，消防人員以紅外線熱顯像偵測地表仍有餘溫，現場持續灑水警戒。

草嶺村長陳兵通指出，起火地點在石壁九芎神木停車場後方約1公里半山腰的竹林，是農民承租的國有地種植孟宗竹，火災發生立刻通報村民投入救災，幾十人經一夜滅火總算撲滅，大家才鬆一口氣。

陳兵通說，短短半個月，石壁接連發生兩起山林火警，上一次4天才撲滅，此次8個小時，雖獲撲滅但大家不眠不休很辛苦，村民研判可能正值冬筍採收期，農民會起火取暖，稍有不慎很容易引起大火，連續兩次大火也讓大家吃不消，應要加強防火。