快訊

再揮關稅大棒！川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

MLB／鄧愷威傳轉戰太空人 美媒評定位：能先發能後援增加右投深度

走春到宜蘭吃碗平安粥 體驗最海派的請客方式

草嶺石壁森林大火經8小時搶救 今清晨近5時終告撲滅

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣草嶺石壁二度森林大火，位在石壁九芎神木停車場後方約1公里竹林，6個火點，經消防隊和村民合計約50人分組沿著山坡火點漏搶救，終在今天清晨接近5時火勢獲得控制並進一步撲滅明火，雲林消防局表示，經約8小時搶救，火勢已熄滅，粗估燃燒約一公頃，目前交由林業保育署嘉義分署人員戒備，草嶺消防分隊仍持續巡檢，防止復燃。

古坑鄉草嶺石壁地區昨晚6點半左右傳出山林火災，雲林縣消防局獲報出動草嶺、古坑、斗六公園及第一大隊警消14人，林業保育署嘉義分署獲報也趕往處理，另草嶺在地義消、村民陸續也有多達30多人前往摸黑協助運水投入救災工作，現場由消防局第一大隊大隊長施義欣指揮。

現場以空拍機找出六個火點，所有人員分區合力進行搶救，經過8個多小時，今凌晨4點40分火勢終告熄滅，消防人員以紅外線熱顯像偵測地表仍有餘溫，現場持續灑水警戒。

草嶺村長陳兵通指出，起火地點在石壁九芎神木停車場後方約1公里半山腰的竹林，是農民承租的國有地種植孟宗竹，火災發生立刻通報村民投入救災，幾十人經一夜滅火總算撲滅，大家才鬆一口氣。

陳兵通說，短短半個月，石壁接連發生兩起山林火警，上一次4天才撲滅，此次8個小時，雖獲撲滅但大家不眠不休很辛苦，村民研判可能正值冬筍採收期，農民會起火取暖，稍有不慎很容易引起大火，連續兩次大火也讓大家吃不消，應要加強防火。

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲也表示，冬筍採收旺季可能有不肖份子夜間盜採引發火警，盼相關單位加強防火防盜巡守機制。消防局長林文山表示，後續將對草嶺石壁地區加強巡視，防止再火警再發生，目前火雖撲滅但仍會加強戒備，防止復燃。

草嶺和石壁村民總動員，出動小貨車幫忙運水上山，漏夜不眠不休和消防隊投入救災，今天淩晨4時40分終將火勢撲滅。記者蔡維斌／翻攝
草嶺和石壁村民總動員，出動小貨車幫忙運水上山，漏夜不眠不休和消防隊投入救災，今天淩晨4時40分終將火勢撲滅。記者蔡維斌／翻攝
草嶺和石壁村民總動員，出動小貨車幫忙運水上山，漏夜不眠不休和消防隊投入救災，今天淩晨4時40分終將火勢撲滅。記者蔡維斌／翻攝
草嶺和石壁村民總動員，出動小貨車幫忙運水上山，漏夜不眠不休和消防隊投入救災，今天淩晨4時40分終將火勢撲滅。記者蔡維斌／翻攝
草嶺和石壁村民總動員，出動小貨車幫忙運水上山，漏夜不眠不休和消防隊投入救災，今天淩晨4時40分終將火勢撲滅。記者蔡維斌／翻攝
草嶺和石壁村民總動員，出動小貨車幫忙運水上山，漏夜不眠不休和消防隊投入救災，今天淩晨4時40分終將火勢撲滅。記者蔡維斌／翻攝

草嶺 火災

延伸閱讀

草嶺石壁森林大火出現6個火點 消防隊和村民漏夜搶救中

影／草嶺森林大火今晚再起火 距離上次滅火僅8天又復燃

台大醫院傳火警 疑外牆施工竄火...施工人員自行撲滅

中壢商圈住家火警 火勢半小時撲滅無人受傷

相關新聞

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

台中人力工程行命案…5男女圍毆、煙灰缸狠K打死人 將由國民法庭審理

台中東區1間人力工程行傳出命案，黃姓女員工和田姓男同事因糾紛，她半夜和謝姓乾叔叔到公司質問。黃並和同為員工的同性女配偶、...

草嶺石壁森林大火經8小時搶救 今清晨近5時終告撲滅

雲林縣草嶺石壁二度森林大火，位在石壁九芎神木停車場後方約1公里竹林，6個火點，經消防隊和村民合計約50人分組沿著山坡火點...

北市中山區傳墜樓事故 一人身亡

台北市中山區中山北路二段巷弄內晚間傳出墜樓事故，一名男子於晚間十點左右墜樓，一樓遮雨棚疑似因撞擊而凹陷，雖有救護車到達現...

違反保護令…蘆洲七旬翁持鋸子、鐵鎚攻擊妻女 遭羈押禁見

新北市蘆洲區長安街1名70歲林姓老翁，昨天深夜涉嫌違反保護令，發狂持鋸子、和鐵鎚攻擊前妻與2名女兒，妻女和家中全都血跡斑...

草嶺石壁森林大火出現6個火點 消防隊和村民漏夜搶救中

雲林縣草嶺石壁繼本月12日森林大火撲滅後，今晚靠近石壁九芎神木後側的山坡林地再傳火警，在風勢助長下，共出現6個火點，消防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。