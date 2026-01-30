台中人力工程行驚傳命案…5男女圍毆、煙灰缸狠K打死人

台中東區1間人力工程行傳出命案，黃姓女員工和田姓男同事因糾紛，她半夜和謝姓乾叔叔到公司質問。黃並和同為員工的同性女配偶、2名男同事，經謝男下令對田痛毆、拿煙灰缸砸頭，田頭部重傷住院4天仍身亡，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴謝、黃等5人，全案將由台中地院國民法庭審理。

檢警調查，黃女和同性的黃姓配偶，及戴姓、周姓男子均在東區的人力工程行上班，因黃女和田姓同事有糾紛，她2025年10月4日晚上和謝姓乾叔叔抱怨此事，謝5日凌晨12點多就協同黃女到公司要質問田。

2人到場後，黃的配偶、戴男及周男都在，就把正在睡覺的田姓同事叫下樓。謝上前質問田男，並用手推田頭部2下，再和黃女、戴男繼續質問。

謝、戴分別手推、拉扯田男頭髮，加上又不滿他的回應及態度，除了謝男、黃女外，另名黃女、戴男及周男等5人均心生不滿，竟由謝負責質問、下令，眾人朝田痛毆、拳打腳踢，周也拿煙灰缸毆擊田頭部。

田被打到全身傷痕累累，包括嚴重腦出血及神經軸索損傷、多根肋骨骨折，直到凌晨3點多人力工程行的老闆經通知到場，其他員工這才陸續離去，老闆也先將田拉到騎樓休息，期間也曾和他短暫交談。

一直到上午8點多，老闆見田傷勢急轉直下，趕緊叫救護車將他送醫，田經開刀手術後仍因腦重創，至10月9日不治死亡。