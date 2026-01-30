快訊

最大豪賭？經濟學人專訪鄭麗文 她親解釋擋軍購、想見習近平原因

終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

台中人力工程行驚傳命案…5男女圍毆、煙灰缸狠K打死人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東區1間人力工程行傳出命案，黃姓女員工和田姓男同事因糾紛，她半夜和謝姓乾叔叔到公司質問。黃並和同為員工的同性女配偶、2名男同事，經謝男下令對田痛毆、拿煙灰缸砸頭，田頭部重傷住院4天仍身亡，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴謝、黃等5人，全案將由台中地院國民法庭審理。

檢警調查，黃女和同性的黃姓配偶，及戴姓、周姓男子均在東區的人力工程行上班，因黃女和田姓同事有糾紛，她2025年10月4日晚上和謝姓乾叔叔抱怨此事，謝5日凌晨12點多就協同黃女到公司要質問田。

2人到場後，黃的配偶、戴男及周男都在，就把正在睡覺的田姓同事叫下樓。謝上前質問田男，並用手推田頭部2下，再和黃女、戴男繼續質問。

謝、戴分別手推、拉扯田男頭髮，加上又不滿他的回應及態度，除了謝男、黃女外，另名黃女、戴男及周男等5人均心生不滿，竟由謝負責質問、下令，眾人朝田痛毆、拳打腳踢，周也拿煙灰缸毆擊田頭部。

田被打到全身傷痕累累，包括嚴重腦出血及神經軸索損傷、多根肋骨骨折，直到凌晨3點多人力工程行的老闆經通知到場，其他員工這才陸續離去，老闆也先將田拉到騎樓休息，期間也曾和他短暫交談。

一直到上午8點多，老闆見田傷勢急轉直下，趕緊叫救護車將他送醫，田經開刀手術後仍因腦重創，至10月9日不治死亡

台中地檢署根據相驗報告、相關人證詞等證物，偵結依傷害致死罪嫌起訴謝男、黃女等一共5人。

台中地檢署依傷害致死罪嫌起訴謝男、黃女等一共5人。記者曾健祐／攝影
台中地檢署依傷害致死罪嫌起訴謝男、黃女等一共5人。記者曾健祐／攝影

老闆 死亡 命案

延伸閱讀

平溪線災後復原進度曝光 交通部盼提前至1月31日復駛

台東市雲南路平交道工程拖4年惹民怨 台鐵承諾3月31日通車

「提升治理效能」竹市府增置副市長、副秘書長 新成立養護工程與數發處

移工暴增、涉案數也創新高 蘇俊賓籲補足管理缺口

相關新聞

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

台中人力工程行驚傳命案…5男女圍毆、煙灰缸狠K打死人

台中東區1間人力工程行傳出命案，黃姓女員工和田姓男同事因糾紛，她半夜和謝姓乾叔叔到公司質問。黃並和同為員工的同性女配偶、...

北市中山區傳墜樓事故 一人身亡

台北市中山區中山北路二段巷弄內晚間傳出墜樓事故，一名男子於晚間十點左右墜樓，一樓遮雨棚疑似因撞擊而凹陷，雖有救護車到達現...

違反保護令…蘆洲七旬翁持鋸子、鐵鎚攻擊妻女 遭羈押禁見

新北市蘆洲區長安街1名70歲林姓老翁，昨天深夜涉嫌違反保護令，發狂持鋸子、和鐵鎚攻擊前妻與2名女兒，妻女和家中全都血跡斑...

草嶺石壁森林大火出現6個火點 消防隊和村民漏夜搶救中

雲林縣草嶺石壁繼本月12日森林大火撲滅後，今晚靠近石壁九芎神木後側的山坡林地再傳火警，在風勢助長下，共出現6個火點，消防...

影／草嶺森林大火今晚再起火 距離上次滅火僅8天又復燃

雲林古坑草嶺石壁森林大火1月11日起火，經4天陸、空合擊搶救，本月15日下午火勢撲滅，經消防隊顧守現場直到警報完全解除後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。