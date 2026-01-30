蘆洲7旬翁持榔頭追打前妻和兩女兒　遭羈押禁見

新北市蘆洲區1名7旬男子昨天深夜疑與前妻口角，持鋸子及榔頭追砍前妻和2名女兒，導致3人受傷。警方到場壓制林男並依家暴、殺人未遂等罪送辦，新北地院今晚裁定羈押禁見。

新北市警局蘆洲分局獲報，28日晚間深夜11時許，長安街巷弄內有男子持武器，警方立即派遣快打部隊前往支援，發現70歲林姓男子疑似與68歲前妻葉姓女子發生口角，林男持鋸子及榔頭在住家內追打葉女，以及48歲和45歲的女兒，導致3人受傷。

員警到場後立即將林男壓制上銬，將葉女送往新北市立聯合醫院三重院區治療，2名女兒送往新光醫院，警方並協助女兒申請緊急保護令。

林男警詢後依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪，移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押禁見，新北地方法院今天晚間裁准。（編輯：陳彥鈞）1150129