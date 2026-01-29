違反保護令…蘆洲七旬翁持鋸子、鐵鎚攻擊妻女 遭羈押禁見
新北市蘆洲區長安街1名70歲林姓老翁，昨天深夜涉嫌違反保護令，發狂持鋸子、和鐵鎚攻擊前妻與2名女兒，妻女和家中全都血跡斑斑，經檢察官依殺人未遂、傷害等罪聲押，稍早新北地方法院已裁定將林翁羈押禁見。
據了解，林姓老翁和68歲葉姓老婦已經離婚，但2人仍與48歲及45歲的2名女兒同住。老翁有情緒控管問題，妻女10幾年前便曾聲請保護令，並多次安排他接受認知治療，情況有改善，但還是常因生活瑣事起爭執。
昨晚11時許，老翁又因生活瑣事鬧脾氣、責怪家人「害他」接受治療輔導，情緒再度失控持鋸子及鐵鎚追打妻女。警方獲報出動快打部隊壓制、逮捕老翁，並將3名傷者送醫，老婦被咬得皮開肉綻、2支手臂都有撕裂傷，2名女兒頭皮和四肢都有撕裂傷、擦挫傷，所幸無生命危險，警方並協助其申請緊急保護令。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言