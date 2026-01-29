快訊

2萬箱流全台！芥花油假冒高檔義大利橄欖油牟利 黑心商交保畫面曝

違反保護令…蘆洲七旬翁持鋸子、鐵鎚攻擊妻女 遭羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲區長安街1名70歲林姓老翁，昨天深夜涉嫌違反保護令，發狂持鋸子、和鐵鎚攻擊前妻與2名女兒，妻女和家中全都血跡斑斑，經檢察官依殺人未遂、傷害等罪聲押，稍早新北地方法院已裁定將林翁羈押禁見。

據了解，林姓老翁和68歲葉姓老婦已經離婚，但2人仍與48歲及45歲的2名女兒同住。老翁有情緒控管問題，妻女10幾年前便曾聲請保護令，並多次安排他接受認知治療，情況有改善，但還是常因生活瑣事起爭執。

昨晚11時許，老翁又因生活瑣事鬧脾氣、責怪家人「害他」接受治療輔導，情緒再度失控持鋸子及鐵鎚追打妻女。警方獲報出動快打部隊壓制、逮捕老翁，並將3名傷者送醫，老婦被咬得皮開肉綻、2支手臂都有撕裂傷，2名女兒頭皮和四肢都有撕裂傷、擦挫傷，所幸無生命危險，警方並協助其申請緊急保護令。

新北市蘆洲區長安街昨天深夜有1名70歲林姓老翁（左）情緒失控，持鐵鋸和鐵鎚發狂攻擊前妻與2名女兒，弄到家裡血跡斑斑，新北地院稍早裁定將林翁羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
新北市蘆洲區長安街昨天深夜有1名70歲林姓老翁（左）情緒失控，持鐵鋸和鐵鎚發狂攻擊前妻與2名女兒，弄到家裡血跡斑斑，新北地院稍早裁定將林翁羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

保護令

延伸閱讀

蘆洲中山立體停車場老舊限高 休旅車「看得到停不到」

影／蘆洲老翁抓狂...持鋸鎚殺妻女濺血 警逮送辦建請聲押

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定兩人續羈押禁見

台菲合作破詐騙機房 17嫌遣返回台遭羈押禁見

相關新聞

影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫

宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，重大撞擊力道，造成休旅車車頭凹陷扭曲變形，67歲男駕駛受傷；救護車上...

他開車駛出中山高進入基隆市區前猛撞前車 車頭凹陷夾在駕駛座待援

黃姓男子今天駕駛小貨車，駛出中山高大業隧道要進入基隆市區道路時，撞上前方李男駕駛的小貨車，李車再撞上前方王女的轎車。黃男...

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

高雄旗山放鞭炮炸車釀火警 犯嫌先前曾砸門窗遭提告

高雄市旗山區泰安街昨天深夜驚傳暴力砸車，犯嫌更打破車窗將整串鞭炮丟入車內「炸車」，一度釀成火燒車，所幸被居民發現及時撲滅...

影／「騎樓宰殺幼犬」警一查竟是果子貍 男涉違反野生動物保育法

新北市警方日前接獲有人在騎樓宰殺幼犬，員警到場未發現，遭檢舉的謝姓男子卻自曝宰殺果子貍，因現場未發現動物屍體，在冰箱找出...

違反保護令…蘆洲七旬翁持鋸子、鐵鎚攻擊妻女 遭羈押禁見

新北市蘆洲區長安街1名70歲林姓老翁，昨天深夜涉嫌違反保護令，發狂持鋸子、和鐵鎚攻擊前妻與2名女兒，妻女和家中全都血跡斑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。