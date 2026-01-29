違反保護令…蘆洲七旬翁持鋸子、鐵鎚攻擊妻女 遭羈押禁見

新北市蘆洲區長安街1名70歲林姓老翁，昨天深夜涉嫌違反保護令，發狂持鋸子、和鐵鎚攻擊前妻與2名女兒，妻女和家中全都血跡斑斑，經檢察官依殺人未遂、傷害等罪聲押，稍早新北地方法院已裁定將林翁羈押禁見。

據了解，林姓老翁和68歲葉姓老婦已經離婚，但2人仍與48歲及45歲的2名女兒同住。老翁有情緒控管問題，妻女10幾年前便曾聲請保護令，並多次安排他接受認知治療，情況有改善，但還是常因生活瑣事起爭執。