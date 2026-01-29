草嶺石壁森林大火出現6個火點 消防隊和村民漏夜搶救中

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣草嶺石壁繼本月12日森林大火撲滅後，今晚靠近石壁九芎神木後側的山坡林地再傳火警，在風勢助長下，共出現6個火點，消防隊結合村民共約30多人摸黑沿著山坡各火點展開灌救，晚上9時10分撲滅1號火點，消防員再分頭從上、下方再部署人力和水線防護，雙向灌救，短時間內恐難控制，必要時將漏夜再增援人力上山。

今晚6時47分雲林縣消防局接獲報案指草嶺石壁再傳火警，草嶺村長陳兵通火速通知約20名村民趕往救援，陳村長說，起火點位在石壁九芎神木停車場後方約1公里半山腰的竹林，該處為國有林地，有農民承租種植孟宗竹，是平日遊客、登山客都不會到達的地方，今晚6點多出現火勢，村民發現趕往現場滅火並通報草嶺消防分隊馳援救火。

消防局居高臨下觀察，初步發現山坡林地的燃燒區域，係為山谷縱狀，長度約400公尺，高度落差約200公尺，並從空拍機發現共有6個起火點持續擴大延燒，消防隊部署水線展開灌救，直到9時10分才撲滅第1號火點。

在1號火點撲滅後，消防隊再分頭，從上和往下灌救，到晚上10時10分現場人員會報，第一線已部署至第1火點，由上往下打；第二線人員處理至第5火點，目前持續向上包夾灌水。

由於火勢仍持續擴散加上山坡地打火困難，估計可能直至明天，再視火勢情況再研判是否增援人力，甚或請空勤隊支援。

草嶺石壁山林大火從空拍機發現共有6個火點，消防隊和村民30多人分頭從各火點展開救火。記者蔡維斌／翻攝
草嶺石壁山林大火從空拍機發現共有6個火點，消防隊和村民30多人分頭從各火點展開救火。記者蔡維斌／翻攝

草嶺 消防隊 人力

