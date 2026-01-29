聽新聞
0:00 / 0:00
影／草嶺森林大火今晚再起火 距離上次滅火僅8天又復燃
雲林古坑草嶺石壁森林大火1月11日起火，經4天陸、空合擊搶救，本月15日下午火勢撲滅，經消防隊顧守現場直到警報完全解除後才撤離，今晚約7時許位於草嶺的九芎神木後側，再被發現起火，消防隊已趕往搶救，是否再通報空軍出洞直升機救援，消防隊已先通報林保署進一步處理。
今天下午6時47分雲林縣消防局接獲通報，指草嶺再度爆發山林火警，位於古坑鄉草嶺村草嶺村石壁仙谷即九芎神木後方林地開始起火，火勢也已蔓延開來，消防隊草嶺分隊趕往處理。同時派遣草嶺、古坑、公園分隊及第一大隊共出動6車14人前往搶救。
消防局並於7時3分通報林保署嘉義分署，目前尚在確認是否為林保署之國有林班地，石壁村長已前往現場火場並通知村民協助救火。
7時20 分回報火勢已到達九芎神木，目測於半山腰有火，目前消防車無法進入距離火點很遠。消防局正作進一步處置中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言