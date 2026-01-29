影／草嶺森林大火今晚再起火 距離上次滅火僅8天又復燃

雲林古坑草嶺石壁森林大火1月11日起火，經4天陸、空合擊搶救，本月15日下午火勢撲滅，經消防隊顧守現場直到警報完全解除後才撤離，今晚約7時許位於草嶺的九芎神木後側，再被發現起火，消防隊已趕往搶救，是否再通報空軍出洞直升機救援，消防隊已先通報林保署進一步處理。

今天下午6時47分雲林縣消防局接獲通報，指草嶺再度爆發山林火警，位於古坑鄉草嶺村草嶺村石壁仙谷即九芎神木後方林地開始起火，火勢也已蔓延開來，消防隊草嶺分隊趕往處理。同時派遣草嶺、古坑、公園分隊及第一大隊共出動6車14人前往搶救。

消防局並於7時3分通報林保署嘉義分署，目前尚在確認是否為林保署之國有林班地，石壁村長已前往現場火場並通知村民協助救火。