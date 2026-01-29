快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄旗山放鞭炮炸車釀火警 犯嫌先前曾砸門窗遭提告

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市旗山區泰安街昨天深夜驚傳暴力砸車，犯嫌更打破車窗將整串鞭炮丟入車內「炸車」，一度釀成火燒車，所幸被居民發現及時撲滅，警方循線逮捕犯案的許姓男子，坦承是與車主一家有糾紛，之前就曾破壞民宅，昨天又收到檢方聲請簡易判決通知，新仇舊恨湧上心頭，才會再度上門砸車洩憤。

據了解，涉案的37歲許姓男子與被害張姓女車主之子早有糾紛，許男先前才因丟石塊砸破民宅門窗玻璃遭提告，沒想到糾紛還沒有解決，又收到檢方聲請簡易判決，他才會挾怨報復，拿著鞭炮去被害人家中報復，看到被害人家中的車輛停在家門前，直接燃放鞭炮燒車。

旗山警分局指出，警方在昨天晚間11時8分獲報泰安街有人砸毀車輛並施放大量鞭炮，警方趕抵時，發現一部自小客車後擋風玻璃全毀，地面殘留大量鞭炮屑，餘熱一度導致復燃，員警緊急灑水灌救並通報消防隊協助，才未釀成更大災害。

不過被害的張姓女車主（55歲）面對警方詢問時，透露「大概知道是什麼原因」才會被人砸車放鞭炮，因許男與張女的兒子先前曾發生糾紛，當時許男便曾前往張家丟擲石塊，造成住處門窗受損，張女護子心切憤而提告。

警方表示，經調閱監視器與現場採證，確認是許男所為後，今天上午已將許男帶回釐清。警方強調，絕不容許以暴力手段解決私人糾紛，對於挑戰公權力之行為將依法嚴辦，全案將朝毀損及公共危險罪嫌偵辦。

旗山區泰安街民宅門前停放車輛遭人砸車燃放鞭炮，造成車輛起火險被火勢吞噬。記者巫鴻瑋／翻攝
旗山區泰安街民宅門前停放車輛遭人砸車燃放鞭炮，造成車輛起火險被火勢吞噬。記者巫鴻瑋／翻攝

車主 提告 被害人

延伸閱讀

專家分析2026高雄市長選舉民調 他揭柯志恩、賴瑞隆陣營優勢和隱憂

高雄高資產特區之後 台南市政府向金管會爭取設置赤崁金融特區

台大醫院傳火警 疑外牆施工竄火...施工人員自行撲滅

高雄世運主場館辦演唱會不再免場租 高市府收費新制今年內上路

相關新聞

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

時機歹歹？今天中午12時用餐時間，桃市警桃園分局景福派出所轄內某間銀樓女店員，突遭頭戴安全帽的不明男子，手持橡膠榔頭攻擊...

他開車駛出中山高進入基隆市區前猛撞前車 車頭凹陷夾在駕駛座待援

黃姓男子今天駕駛小貨車，駛出中山高大業隧道要進入基隆市區道路時，撞上前方李男駕駛的小貨車，李車再撞上前方王女的轎車。黃男...

高雄旗山放鞭炮炸車釀火警 犯嫌先前曾砸門窗遭提告

高雄市旗山區泰安街昨天深夜驚傳暴力砸車，犯嫌更打破車窗將整串鞭炮丟入車內「炸車」，一度釀成火燒車，所幸被居民發現及時撲滅...

國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

國道1號南向41.3公里林口A交流道前方外側車道，下午5時許有1輛黑色休旅車起火燃燒，駕駛已經平安逃出車外，新北市消防局...

影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫

宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，重大撞擊力道，造成休旅車車頭凹陷扭曲變形，67歲男駕駛受傷；救護車上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。