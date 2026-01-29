聽新聞
高雄旗山放鞭炮炸車釀火警 犯嫌先前曾砸門窗遭提告
高雄市旗山區泰安街昨天深夜驚傳暴力砸車，犯嫌更打破車窗將整串鞭炮丟入車內「炸車」，一度釀成火燒車，所幸被居民發現及時撲滅，警方循線逮捕犯案的許姓男子，坦承是與車主一家有糾紛，之前就曾破壞民宅，昨天又收到檢方聲請簡易判決通知，新仇舊恨湧上心頭，才會再度上門砸車洩憤。
據了解，涉案的37歲許姓男子與被害張姓女車主之子早有糾紛，許男先前才因丟石塊砸破民宅門窗玻璃遭提告，沒想到糾紛還沒有解決，又收到檢方聲請簡易判決，他才會挾怨報復，拿著鞭炮去被害人家中報復，看到被害人家中的車輛停在家門前，直接燃放鞭炮燒車。
旗山警分局指出，警方在昨天晚間11時8分獲報泰安街有人砸毀車輛並施放大量鞭炮，警方趕抵時，發現一部自小客車後擋風玻璃全毀，地面殘留大量鞭炮屑，餘熱一度導致復燃，員警緊急灑水灌救並通報消防隊協助，才未釀成更大災害。
不過被害的張姓女車主（55歲）面對警方詢問時，透露「大概知道是什麼原因」才會被人砸車放鞭炮，因許男與張女的兒子先前曾發生糾紛，當時許男便曾前往張家丟擲石塊，造成住處門窗受損，張女護子心切憤而提告。
警方表示，經調閱監視器與現場採證，確認是許男所為後，今天上午已將許男帶回釐清。警方強調，絕不容許以暴力手段解決私人糾紛，對於挑戰公權力之行為將依法嚴辦，全案將朝毀損及公共危險罪嫌偵辦。
