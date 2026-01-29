他開車駛出中山高進入基隆市區前猛撞前車 車頭凹陷夾在駕駛座待援

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓男子今天駕駛小貨車，駛出中山高大業隧道要進入基隆市區道路時，撞上前方李男駕駛的小貨車，李車再撞上前方王女的轎車。黃男因車頭嚴重受損受困在駕駛座，消防人員破壞車體才救出送醫；警方到場測繪採證，初判肇因是黃男未注意車前狀態。

基隆警、消今天下午4時27分接獲報案，中山高北上基隆端出口，通往市中心的第29號橋上發生3車追撞車禍，有名男子受困在車內。

消防局派遣仁愛、暖暖、七堵共6車13人前往救援，發現車禍現場最後方的小貨車，車頭嚴重凹陷，47歲黃男的腳部被車體夾住，意識清楚，但無法動彈。消防人員破壞車體後，將黃男救出，送往衛生福利部基隆醫院治療，因左小腿開放式骨折，須住院。

李男和王女無大礙，受酒測，數值為0。黃男因為脖子受傷，無法接受酒測。警方除在現場測繪採證，並將依路口監視器、行車記錄器畫面，調查事故原因。初判黃男未注意車前狀況肇禍，李男和王女無肇責，相關肇責待檢視更多事證調查確認。

黃男今天駕駛小貨車駛出中山高大業隧道，在要進入基隆市區時，撞上前方李男駕駛的小貨車，因車頭嚴重受損受困在駕駛座，消防人員破壞車體才救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今天駕駛小貨車駛出中山高大業隧道，在要進入基隆市區時，撞上前方李男駕駛的小貨車，因車頭嚴重受損受困在駕駛座，消防人員破壞車體才救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今天駕駛小貨車駛出中山高大業隧道，在要進入基隆市區時，撞上前方李男駕駛的小貨車，因車頭嚴重受損受困在駕駛座，消防人員破壞車體才救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今天駕駛小貨車駛出中山高大業隧道，在要進入基隆市區時，撞上前方李男駕駛的小貨車，因車頭嚴重受損受困在駕駛座，消防人員破壞車體才救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今天駕駛小貨車駛出中山高大業隧道，在要進入基隆市區時，撞上前方李男駕駛的小貨車，因車頭嚴重受損受困在駕駛座，消防人員破壞車體才救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今天駕駛小貨車駛出中山高大業隧道，在要進入基隆市區時，撞上前方李男駕駛的小貨車，因車頭嚴重受損受困在駕駛座，消防人員破壞車體才救出送醫。記者邱瑞杰／翻攝

