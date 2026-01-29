快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，重大撞擊力道，造成休旅車車頭凹陷扭曲變形，67歲男駕駛受傷；救護車上包括駕駛、隨車救護員、病患家屬3人受傷，連同原本車上載送傷患，總共5人全部被另外的救護車載走送醫。

警方今天表示，冬山路三段及冬山路五段路口昨晚6點50分發生載送傷患就醫的救護車與休旅車相相撞車禍，59歲林姓消防員駕駛救護車，車上載有1名傷患由家屬陪同就醫，沿著冬山路三段往羅東聖母醫院方向行駛，行經事故地點剛好紅燈，穿越十字路口時，撞上冬山路五段往純精路一段行駛，由67歲吳男駕駛的休旅車。

休旅車車頭嚴重凹陷，扭曲變形，吳姓駕駛受傷，而負責開救護車的林姓消防員、隨車救護員、傷患家屬共3人也受傷，還好車上載送的傷患只受到驚嚇；車禍發生後，消防局另派救護車到場，把受傷4的人連同傷患，共5人送醫急診。

警方調查兩輛車的駕駛均無酒駕，當時休旅車是綠燈直行，救護車穿越紅燈路口時有開鳴笛警示，肇事原因尚待調查釐清。羅東警分局呼籲駕駛人途經路口應減速慢行，若發現救護車、消防車等特種車輛鳴笛經過時，應立即避讓，切勿搶快阻擋救護動線。

宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，休旅車車頭全毀，駕駛受傷；救護車上包括駕駛、隨車救護員、病患家屬3人受傷，連同原本車上載送傷患，總共5人全被另外的救護車載走送醫。圖／警方提供
宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，休旅車車頭全毀，駕駛受傷；救護車上包括駕駛、隨車救護員、病患家屬3人受傷，連同原本車上載送傷患，總共5人全被另外的救護車載走送醫。圖／警方提供
宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，休旅車車頭全毀，駕駛受傷；救護車上包括駕駛、隨車救護員、病患家屬3人受傷，連同原本車上載送傷患，總共5人全被另外的救護車載走送醫。圖／警方提供
宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，休旅車車頭全毀，駕駛受傷；救護車上包括駕駛、隨車救護員、病患家屬3人受傷，連同原本車上載送傷患，總共5人全被另外的救護車載走送醫。圖／警方提供

救護車 休旅車 羅東

延伸閱讀

又是酒駕！高雄男開休旅車過彎切西瓜 逆撞2車醉倒車內

賀陳旦下辯論戰帖質疑宜蘭高鐵 陳世凱駁：交通部決策嚴謹

蘆洲中山立體停車場老舊限高 休旅車「看得到停不到」

開車聽音樂未禮讓救護車還擦撞 挨罰3600吊銷駕照不服提告敗訴

相關新聞

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

時機歹歹？今天中午12時用餐時間，桃市警桃園分局景福派出所轄內某間銀樓女店員，突遭頭戴安全帽的不明男子，手持橡膠榔頭攻擊...

他開車駛出中山高進入基隆市區前猛撞前車 車頭凹陷夾在駕駛座待援

黃姓男子今天駕駛小貨車，駛出中山高大業隧道要進入基隆市區道路時，撞上前方李男駕駛的小貨車，李車再撞上前方王女的轎車。黃男...

高雄旗山放鞭炮炸車釀火警 犯嫌先前曾砸門窗遭提告

高雄市旗山區泰安街昨天深夜驚傳暴力砸車，犯嫌更打破車窗將整串鞭炮丟入車內「炸車」，一度釀成火燒車，所幸被居民發現及時撲滅...

國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

國道1號南向41.3公里林口A交流道前方外側車道，下午5時許有1輛黑色休旅車起火燃燒，駕駛已經平安逃出車外，新北市消防局...

影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫

宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，重大撞擊力道，造成休旅車車頭凹陷扭曲變形，67歲男駕駛受傷；救護車上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。