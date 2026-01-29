影／宜蘭救護車對撞休旅車 原本護送1傷患變成5人受傷就醫
宜蘭一輛載送傷患的救護車在冬山路口與休旅車發生碰撞，重大撞擊力道，造成休旅車車頭凹陷扭曲變形，67歲男駕駛受傷；救護車上包括駕駛、隨車救護員、病患家屬3人受傷，連同原本車上載送傷患，總共5人全部被另外的救護車載走送醫。
警方今天表示，冬山路三段及冬山路五段路口昨晚6點50分發生載送傷患就醫的救護車與休旅車相相撞車禍，59歲林姓消防員駕駛救護車，車上載有1名傷患由家屬陪同就醫，沿著冬山路三段往羅東聖母醫院方向行駛，行經事故地點剛好紅燈，穿越十字路口時，撞上冬山路五段往純精路一段行駛，由67歲吳男駕駛的休旅車。
休旅車車頭嚴重凹陷，扭曲變形，吳姓駕駛受傷，而負責開救護車的林姓消防員、隨車救護員、傷患家屬共3人也受傷，還好車上載送的傷患只受到驚嚇；車禍發生後，消防局另派救護車到場，把受傷4的人連同傷患，共5人送醫急診。
警方調查兩輛車的駕駛均無酒駕，當時休旅車是綠燈直行，救護車穿越紅燈路口時有開鳴笛警示，肇事原因尚待調查釐清。羅東警分局呼籲駕駛人途經路口應減速慢行，若發現救護車、消防車等特種車輛鳴笛經過時，應立即避讓，切勿搶快阻擋救護動線。
