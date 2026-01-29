影／「騎樓宰殺幼犬」警一查竟是果子貍 男涉違反野生動物保育法

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方日前接獲有人在騎樓宰殺幼犬，員警到場未發現，遭檢舉的謝姓男子卻自曝宰殺果子貍，因現場未發現動物屍體，在冰箱找出一包白肉，經送新北市動保處確認是野生果子貍肉，違反野生動物保育法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

新店警方本月25日下午2時許獲報，新店區中正路418巷內，疑有人在騎樓宰殺幼犬，員警到場並未發現有宰殺幼犬情事，但遭檢舉的謝姓男子（56歲）卻自稱是宰殺果子貍，現場並未發現動物屍體，他從冰箱拿出一包已處理過的生白肉。

員警無法判斷是否為動物屍體，經通知新北市動保處人員將查扣的白肉帶回化驗，經檢驗確認為野生果子貍肉。動保處認為謝男涉嫌違反野生動物保育法依法送辦，且依據動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

新北市謝姓男子日前在騎樓宰殺動物遭檢舉，警方到場處理查扣1包生白肉，經送新北市動保處化驗確認為野生果子貍肉，涉違反動保法依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子日前在騎樓宰殺動物遭檢舉，警方到場處理查扣1包生白肉，經送新北市動保處化驗確認為野生果子貍肉，涉違反動保法依法送辦。記者王長鼎／翻攝

