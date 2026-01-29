影／「騎樓宰殺幼犬」警一查竟是果子貍 男涉違反野生動物保育法

新北市警方日前接獲有人在騎樓宰殺幼犬，員警到場未發現，遭檢舉的謝姓男子卻自曝宰殺果子貍，因現場未發現動物屍體，在冰箱找出一包白肉，經送新北市動保處確認是野生果子貍肉，違反野生動物保育法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

新店警方本月25日下午2時許獲報，新店區中正路418巷內，疑有人在騎樓宰殺幼犬，員警到場並未發現有宰殺幼犬情事，但遭檢舉的謝姓男子（56歲）卻自稱是宰殺果子貍，現場並未發現動物屍體，他從冰箱拿出一包已處理過的生白肉。