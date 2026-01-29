農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

宜蘭張美阿嬤農場前負責人王逢昇，因不滿員工跳槽到對手農場工作，以空拍機投放劇毒苜蓿粒毒害對手園區，造成梅花鹿與羊駝等動物誤食暴斃，遭檢方起訴求處重刑。王男是張美阿嬤的兒子，事發後關閉粉專留言，他的三姊王姮月今發表聲明，砲轟弟弟一再對媽媽情勒、予取予求，如今避不出面，輿論壓力跟傷害全都在76歲老人家身上。

手段凶殘投毒案發生在2023年6月，檢方指出，王男指示員工將苜蓿粒浸泡含有劇毒農藥「托福松」溶液，同年6月12日、24日及25日凌晨，操控空拍機飛到對方農場，假藉勘查卻是空投毒餌，導致10幾隻動物中毒，侏儒山羊、梅花鹿與羊駝死亡，王男未與被害方和解、也未展現悔意，遭求處重量刑。

張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）昨在臉書貼文澄清，2023年已終止與王姓男子合作關係，王男另立名稱經營其他場域，回覆網友留言時更怒批，兒子是「巨嬰」，遇到事情就會回家討奶吃。

投毒事件後，張美阿嬤農場名稱後面多了個月森甯做區別，負責人改成王姮月；王男另外申請經營樹懶餐廳（萌寵農場），負責人掛名阿嬤的女兒王士予，然而樹懶餐廳（萌寵農場）拿走57萬粉絲的張美阿嬤農場臉書粉專，兩家互搶生意，多數網友都搞不清楚他們的關係，揚言若不說清楚，一起抵制。

張美阿嬤農場實際負責人王姮月忍不住各方輿論批評，不斷延燒，今天發表聲明：

「這兩天新聞媒體的報導，我們的網站被灌爆，也被罵翻了，沒錯，王先生是我的弟弟，血緣是不能斷，很多他在外面做的事我也無法控管。 99年我與媽媽經營農場，成立張美阿嬤農場品牌，113年王先生找我合作，讓這個農場爆紅，可是在過程中我發現他以賺錢為目的，跟我原本想經營的農場理念不同，他野心太大，原本農場很好的員工，因為他的做法紛紛離職，113年毒殺動物，因檢察官來搜索農場，我才得知，因案件偵查不公開，只能跟他切割。 後來他想要自立門戶，中間發生太多事，發生這種案件如果爆發，我們農場會重創，所以就放棄張美阿嬤農場這個名字，改用另外三個字，但是57萬的粉專被他拿走，他之前得罪太多人，還有他自己的個人行為導致於他生意不好，用情緒勒索一位老人家公開兩家都可以用。 現在案情爆發，王先生躲起來不回應，謊言一堆，他們的留言都關閉，這是他的手法，因為他想要讓網友全部攻擊這邊，風向導向我這裡，也讓媽媽被罵爆，鄭重呼籲王男，你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上」。

農場投毒案發生後，輿論批評聲浪不斷，張美阿嬤的女兒發聲明砲轟弟弟王男，避不出面還關閉粉專留言，壓力全由76歲的老媽媽承受。記者戴永華／翻攝

被毒死的羊駝。圖／被害農場提供