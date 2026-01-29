越南逃逸移工見警跳溪逃跑不慎撞傷頭 警戒護送醫
越南籍逃逸張姓移工今天在新北市坪林區見員警靠近，快步往產業道路逃跑並跳入北勢溪躲避，卻不慎撞傷頭，由消防人員協助拉上岸，救護人員包紮後由員警戒護送醫。據了解，張男逾期居留近1年，警詢後今解送移民署新北專勤隊辦理後續遣返事宜。
新北市警方接獲線報，坪林區水聳淒坑靠近坪林拱橋附近茶園，發現疑似有失聯外籍移工，新店警分局坪林派出所巡邏員警今天上午9時許前往察看，越南籍逃逸移工張姓男子（43歲）一見員警靠近，快步往水德里產業道路逃跑並跳入離岸約6公尺高的北勢溪躲避，卻不慎撞傷頭，最後由消防人員協助拉上岸，經救護人員現場包紮後由員警戒護送至新店耕莘醫院治療。
據了解，經仲介轉介到坪林擔任採茶工人的越南籍張男去年3月7日居留證到期，未於法定期限內出境，逾期居留近1年，涉違反入出國及移民法，警詢後今解送移民署新北專勤隊辦理後續遣返事宜，並進一步釐清雇主是否涉及不法，將再通知到案說明。
