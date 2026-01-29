快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

時機歹歹？今天中午12時用餐時間，桃市警桃園分局景福派出所轄內某間銀樓女店員，突遭頭戴安全帽的不明男子，手持橡膠榔頭攻擊頭部後，因女店員按下緊急求救鈴，警鳴大響，搶匪立刻騎車逃逸，女子送醫後無生命危險，桃園警方已鎖定對象追緝中。

桃園分局指出，搶匪進入銀樓後形跡可疑，女店員察覺異狀提高警覺，未料對方突持橡膠榔頭攻擊，女店員當下高聲呼救並啟動警鈴，仍遭對方攻擊頭部受傷，犯嫌隨即騎乘機車逃離現場，店內並未有財物遭竊或毀損。

警方據報趕抵，立即協助傷者送醫治療，經醫師診治後確認並無生命危險，同時封鎖現場蒐證，調閱周邊監視器畫面，並訪查相關目擊者，釐清犯嫌行蹤與犯案動機。

桃園分局表示，已成立專案小組，並鎖定特定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕機制，全力追緝犯嫌到案，將依法嚴辦，以維護治安與商家安全。

騎著機車的男子今天中午到桃園區某銀樓企圖行搶，竟持塑膠榔頭攻擊女店員頭部，幸好警鈴大響嚇跑他，桃園警方已鎖定對象追緝中。記者陳恩惠／翻攝
騎著機車的男子今天中午到桃園區某銀樓企圖行搶，竟持塑膠榔頭攻擊女店員頭部，幸好警鈴大響嚇跑他，桃園警方已鎖定對象追緝中。記者陳恩惠／翻攝

店員 桃園

延伸閱讀

春節9天連假交通大考驗 桃園估台66線、大溪熱點現車潮

涉詐領逾千萬助理費！前桃園議員吳宗憲50萬交保 原因曝光

​影／偽裝信徒當報馬仔、專車接送躲查緝 桃園平鎮警瓦解地下賭場

台中爆禽流感 桃園154養禽場加強防疫嚴陣以待

相關新聞

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

時機歹歹？今天中午12時用餐時間，桃市警桃園分局景福派出所轄內某間銀樓女店員，突遭頭戴安全帽的不明男子，手持橡膠榔頭攻擊...

越南逃逸移工見警跳溪逃跑不慎撞傷頭 警戒護送醫

越南籍逃逸張姓移工今天在新北市坪林區見員警靠近，快步往產業道路逃跑並跳入北勢溪躲避，卻不慎撞傷頭，由消防人員協助拉上岸，...

台大醫院傳火警 疑外牆施工竄火...施工人員自行撲滅

台大醫院今天下午傳出火警，北市消防局今天下午3點多獲報，中山南路7號11樓研究大樓外牆有明火趕抵，到場已由施工人員自行撲...

才剛防搶演練 桃園銀樓老闆娘遭「警裝男」持榔頭攻擊送醫

春節將至，桃園警分局與某銀樓業者27日才剛舉辦防搶演練，未料2天後，今中午竟有一名男子進到同一間銀樓，突然拿出榔頭攻擊老...

嘉義山區出現新型山豬吊 雙彈簧殺傷力強夾傷浪犬

嘉義縣民雄鄉近日出現非法山豬吊，有流浪犬被夾住受傷，嘉義縣家畜疾病防治所獲報，動物管制隊人員趕往救援，發現是新型「雙彈簧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。