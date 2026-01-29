影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

時機歹歹？今天中午12時用餐時間，桃市警桃園分局景福派出所轄內某間銀樓女店員，突遭頭戴安全帽的不明男子，手持橡膠榔頭攻擊頭部後，因女店員按下緊急求救鈴，警鳴大響，搶匪立刻騎車逃逸，女子送醫後無生命危險，桃園警方已鎖定對象追緝中。

桃園分局指出，搶匪進入銀樓後形跡可疑，女店員察覺異狀提高警覺，未料對方突持橡膠榔頭攻擊，女店員當下高聲呼救並啟動警鈴，仍遭對方攻擊頭部受傷，犯嫌隨即騎乘機車逃離現場，店內並未有財物遭竊或毀損。

警方據報趕抵，立即協助傷者送醫治療，經醫師診治後確認並無生命危險，同時封鎖現場蒐證，調閱周邊監視器畫面，並訪查相關目擊者，釐清犯嫌行蹤與犯案動機。