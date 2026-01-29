嘉義山區出現新型山豬吊 雙彈簧殺傷力強夾傷浪犬

嘉義縣民雄鄉近日出現非法山豬吊，有流浪犬被夾住受傷，嘉義縣家畜疾病防治所獲報，動物管制隊人員趕往救援，發現是新型「雙彈簧」山豬吊，裝置殺傷力驚人，若人踩中恐受傷，家畜所嚴正呼籲勿違法設置，查獲將移送法辦，若造成野生保育類動物死亡最高開罰100萬元。

防治所長林珮如說，新型山豬吊結合捕獸夾與雙彈簧，殺傷力更強，動物掙扎會愈拉愈緊，可能造成肢體壞死，管制隊人員難以解開，最後只能出動油壓剪暴力破壞，才將受困犬隻救出，目前已鎖定特定人士查辦，且為避免其他動物及人員受害，已完成該區域搜索。

林珮如也說，新型山豬吊束縛力遠高於傳統山豬吊，非法使用山豬吊與捕獸夾開罰1.5萬元至7.5萬元，如造成動物死亡或重傷，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法則可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。