嘉義山區出現新型山豬吊 雙彈簧殺傷力強夾傷浪犬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉近日出現非法山吊，有流浪犬被夾住受傷，嘉義縣家畜疾病防治所獲報，動物管制隊人員趕往救援，發現是新型「雙彈簧」山豬吊，裝置殺傷力驚人，若人踩中恐受傷，家畜所嚴正呼籲勿違法設置，查獲將移送法辦，若造成野生保育類動物死亡最高開罰100萬元。

防治所長林珮如說，新型山豬吊結合捕獸夾與雙彈簧，殺傷力更強，動物掙扎會愈拉愈緊，可能造成肢體壞死，管制隊人員難以解開，最後只能出動油壓剪暴力破壞，才將受困犬隻救出，目前已鎖定特定人士查辦，且為避免其他動物及人員受害，已完成該區域搜索。

林珮如也說，新型山豬吊束縛力遠高於傳統山豬吊，非法使用山豬吊與捕獸夾開罰1.5萬元至7.5萬元，如造成動物死亡或重傷，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法則可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

防治所統計，嘉義縣去年山豬吊、獸夾受傷動物救援案件約40件，占整體救援案件13.11％，目前非法獸夾問題依然嚴峻，陷阱結構複雜且具高度危險性，如發現切勿自行拆除，可拍照錄影、定位、撥打1959動物保護專線，由專業人員到場處置，確保人員與動物安全。

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

時機歹歹？今天中午12時用餐時間，桃市警桃園分局景福派出所轄內某間銀樓女店員，突遭頭戴安全帽的不明男子，手持橡膠榔頭攻擊...

越南逃逸移工見警跳溪逃跑不慎撞傷頭 警戒護送醫

越南籍逃逸張姓移工今天在新北市坪林區見員警靠近，快步往產業道路逃跑並跳入北勢溪躲避，卻不慎撞傷頭，由消防人員協助拉上岸，...

台大醫院傳火警 疑外牆施工竄火...施工人員自行撲滅

台大醫院今天下午傳出火警，北市消防局今天下午3點多獲報，中山南路7號11樓研究大樓外牆有明火趕抵，到場已由施工人員自行撲...

才剛防搶演練 桃園銀樓老闆娘遭「警裝男」持榔頭攻擊送醫

春節將至，桃園警分局與某銀樓業者27日才剛舉辦防搶演練，未料2天後，今中午竟有一名男子進到同一間銀樓，突然拿出榔頭攻擊老...

嘉義山區出現新型山豬吊 雙彈簧殺傷力強夾傷浪犬

嘉義縣民雄鄉近日出現非法山豬吊，有流浪犬被夾住受傷，嘉義縣家畜疾病防治所獲報，動物管制隊人員趕往救援，發現是新型「雙彈簧...

