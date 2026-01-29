才剛防搶演練 桃園銀樓老闆娘遭「警裝男」持榔頭攻擊送醫

春節將至，桃園警分局與某銀樓業者27日才剛舉辦防搶演練，未料2天後，今中午竟有一名男子進到同一間銀樓，突然拿出榔頭攻擊老闆娘頭部，導致對方頭部流血、手指骨折緊急送醫。據悉該男並未搶劫，詳細事發情形仍有待調查釐清。

據了解，今日中午12時許，一名頭戴安全帽、身穿類似警察制服雨衣的男子進入桃園區中正路上的銀樓。該男子先與老闆娘攀談幾句，隨後突掏出榔頭重擊老闆娘頭部，攻擊後立即騎車逃離現場。

老闆娘當時察覺情況不對，立即高聲呼救並啟動警鈴系統，警方接獲報案後立即趕抵現場，協助將傷者送醫治療。老闆娘除頭部流血，手指也骨折，目前已緊急送往醫院救治，所幸無生命危險。令人不解的是嫌犯並未搶奪店內任何財物，店內商品也無受損。