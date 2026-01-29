聽新聞
0:00 / 0:00
影／虎尾鬧區出現撒紙男 道路滿地紙張紛飛原來是為了討債
雲林縣一男子昨天中午在虎尾鬧區中心林森路，手持一疊白紙，朝空中丟擲，大堆白紙紛飛落地，男子邊撒紙邊喊「快還錢！」引起路人注目，也一度造成塞車，有人撿起白紙上面寫著「別『在』（編按，再的錯字）躲了，欠錢遲早要還」，才知是財務糾紛「撒紙討債」。警方循著監視器找到撒紙男，今天通知他出面說明。
昨天中午正值用餐時間，虎尾鎮鬧區中心一間便當店對面，出現一名帶口罩男子，手持一個紙箱，站在便當店前從紙箱拿出一疊疊白紙，朝便當店外的空中丟擲，大批紙張紛飛落地，讓許多買餐的民眾看了傻眼。
目擊民眾說，該名男子邊撒白紙，邊大聲高喊「要還錢喔！緊還錢喔！」很多人路看了趕緊閃開，當時車子很多，也造成塞車。有人撿起白紙寫著「別『在』躲了，欠錢遲早要還」。由於紙條將「再」誤植為「在」，有民眾歪樓笑說「討債還寫錯字！」
事主今天出面說明指出，父親從事養殖失敗欠下600多萬債務，父親一時無力還清負債，早已離家失去聯絡，迄今仍不知去向，近月來債主一再找上門，也曾在店前放置廣告車，胡亂廣播說債務是他所欠 ，去年甚至還遭潑髒水，嚴重影響生意，員工也嚇到不敢上班，甚至影響孩子在學校身心受創，討債人多次騷擾，實感困擾與無奈。
男子撒完紙就離去，但附近路段的地面卻滿地紙張到處紛飛，影響市容交通和鄰近店家，引來非議。虎尾分局指出，男子行為已涉違反社維法，已查出撒紙男身分並通知出面說明，後續將依法究辦，呼籲民眾如有糾紛或債務爭議，應循合法管道理性處理，切勿以張貼傳單、言語恐嚇或其他不當方式解決，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言