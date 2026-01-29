影／虎尾鬧區出現撒紙男 道路滿地紙張紛飛原來是為了討債

雲林縣一男子昨天中午在虎尾鬧區中心林森路，手持一疊白紙，朝空中丟擲，大堆白紙紛飛落地，男子邊撒紙邊喊「快還錢！」引起路人注目，也一度造成塞車，有人撿起白紙上面寫著「別『在』（編按，再的錯字）躲了，欠錢遲早要還」，才知是財務糾紛「撒紙討債」。警方循著監視器找到撒紙男，今天通知他出面說明。

昨天中午正值用餐時間，虎尾鎮鬧區中心一間便當店對面，出現一名帶口罩男子，手持一個紙箱，站在便當店前從紙箱拿出一疊疊白紙，朝便當店外的空中丟擲，大批紙張紛飛落地，讓許多買餐的民眾看了傻眼。

目擊民眾說，該名男子邊撒白紙，邊大聲高喊「要還錢喔！緊還錢喔！」很多人路看了趕緊閃開，當時車子很多，也造成塞車。有人撿起白紙寫著「別『在』躲了，欠錢遲早要還」。由於紙條將「再」誤植為「在」，有民眾歪樓笑說「討債還寫錯字！」

事主今天出面說明指出，父親從事養殖失敗欠下600多萬債務，父親一時無力還清負債，早已離家失去聯絡，迄今仍不知去向，近月來債主一再找上門，也曾在店前放置廣告車，胡亂廣播說債務是他所欠 ，去年甚至還遭潑髒水，嚴重影響生意，員工也嚇到不敢上班，甚至影響孩子在學校身心受創，討債人多次騷擾，實感困擾與無奈。