快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

聽新聞
0:00 / 0:00

影／虎尾鬧區出現撒紙男 道路滿地紙張紛飛原來是為了討債

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣一男子昨天中午在虎尾鬧區中心林森路，手持一疊白紙，朝空中丟擲，大堆白紙紛飛落地，男子邊撒紙邊喊「快還錢！」引起路人注目，也一度造成塞車，有人撿起白紙上面寫著「別『在』（編按，再的錯字）躲了，欠錢遲早要還」，才知是財務糾紛「撒紙討債」。警方循著監視器找到撒紙男，今天通知他出面說明。

昨天中午正值用餐時間，虎尾鎮鬧區中心一間便當店對面，出現一名帶口罩男子，手持一個紙箱，站在便當店前從紙箱拿出一疊疊白紙，朝便當店外的空中丟擲，大批紙張紛飛落地，讓許多買餐的民眾看了傻眼。

目擊民眾說，該名男子邊撒白紙，邊大聲高喊「要還錢喔！緊還錢喔！」很多人路看了趕緊閃開，當時車子很多，也造成塞車。有人撿起白紙寫著「別『在』躲了，欠錢遲早要還」。由於紙條將「再」誤植為「在」，有民眾歪樓笑說「討債還寫錯字！」

事主今天出面說明指出，父親從事養殖失敗欠下600多萬債務，父親一時無力還清負債，早已離家失去聯絡，迄今仍不知去向，近月來債主一再找上門，也曾在店前放置廣告車，胡亂廣播說債務是他所欠 ，去年甚至還遭潑髒水，嚴重影響生意，員工也嚇到不敢上班，甚至影響孩子在學校身心受創，討債人多次騷擾，實感困擾與無奈。

男子撒完紙就離去，但附近路段的地面卻滿地紙張到處紛飛，影響市容交通和鄰近店家，引來非議。虎尾分局指出，男子行為已涉違反社維法，已查出撒紙男身分並通知出面說明，後續將依法究辦，呼籲民眾如有糾紛或債務爭議，應循合法管道理性處理，切勿以張貼傳單、言語恐嚇或其他不當方式解決，以免觸法。

雲林縣虎尾鬧區中心出現一名男子撒得滿地紙張紛飛，引起非議，原來是為了討債。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾鬧區中心出現一名男子撒得滿地紙張紛飛，引起非議，原來是為了討債。記者蔡維斌／翻攝

討債 便當 債務

延伸閱讀

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

返鄉虎尾18年投身眷村再造找回老家 魯紜湘獲首屆「金眷獎」

守護雲林虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎

彰化市鬧區買菜婦過斑馬線 大貨車司機沒看到撞死她

相關新聞

張美阿嬤兒子毒死動物 Google地圖被改「王老先生投毒休閒農場」

宜蘭爆發駭人聽聞空拍機投毒案，因動物農場經營競爭，知名農場「張美阿嬤」的小兒子王逢昇竟空投農藥苜蓿粒到另一家農場，造成1...

影／桃園銀樓女店員突遇襲幸警鳴大響未遭搶 警已鎖定追緝中

時機歹歹？今天中午12時用餐時間，桃市警桃園分局景福派出所轄內某間銀樓女店員，突遭頭戴安全帽的不明男子，手持橡膠榔頭攻擊...

越南逃逸移工見警跳溪逃跑不慎撞傷頭 警戒護送醫

越南籍逃逸張姓移工今天在新北市坪林區見員警靠近，快步往產業道路逃跑並跳入北勢溪躲避，卻不慎撞傷頭，由消防人員協助拉上岸，...

台大醫院傳火警 疑外牆施工竄火...施工人員自行撲滅

台大醫院今天下午傳出火警，北市消防局今天下午3點多獲報，中山南路7號11樓研究大樓外牆有明火趕抵，到場已由施工人員自行撲...

才剛防搶演練 桃園銀樓老闆娘遭「警裝男」持榔頭攻擊送醫

春節將至，桃園警分局與某銀樓業者27日才剛舉辦防搶演練，未料2天後，今中午竟有一名男子進到同一間銀樓，突然拿出榔頭攻擊老...

嘉義山區出現新型山豬吊 雙彈簧殺傷力強夾傷浪犬

嘉義縣民雄鄉近日出現非法山豬吊，有流浪犬被夾住受傷，嘉義縣家畜疾病防治所獲報，動物管制隊人員趕往救援，發現是新型「雙彈簧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。