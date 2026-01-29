離譜！ 東琉線交通船撞上華僑市場岸邊 一女受傷送醫
屏東東港、小琉球航線一艘藍白航運交通船，今天上午從小琉球返回東港碼頭時，因不明原因一頭撞上華僑市場岸邊欄杆，巨大聲響嚇壞岸上民眾，一名正在用餐的女子躲避不及受傷，所幸無大礙意識清醒，肢體疼痛送醫治療，詳細肇事原因仍待調查。
今天上午11時許，藍白航運藍白一號要進入東港碼頭時，不明原因一頭撞上華僑市場的岸邊，不但撞斷欄杆，也造成一名正在用餐19歲女子，因躲避不及受傷，所幸意識清醒無生命危險，肢體疼痛送往輔英醫院治療。
當時正值午餐時間，華僑市場聚集大批用餐民眾，交通船撞上碼頭時發出巨大聲響，大家全都嚇一跳。一名正在用餐男子表示，撞擊聲響極大，還以為發生什麼事，知道是船撞上岸後都很傻眼，覺得不可思議，不知道是不是駕駛睡著了。至於詳細肇事原因仍待後調查。
