離譜！ 東琉線交通船撞上華僑市場岸邊 一女受傷送醫

屏東東港、小琉球航線一艘藍白航運交通船，今天上午從小琉球返回東港碼頭時，因不明原因一頭撞上華僑市場岸邊欄杆，巨大聲響嚇壞岸上民眾，一名正在用餐的女子躲避不及受傷，所幸無大礙意識清醒，肢體疼痛送醫治療，詳細肇事原因仍待調查。

今天上午11時許，藍白航運藍白一號要進入東港碼頭時，不明原因一頭撞上華僑市場的岸邊，不但撞斷欄杆，也造成一名正在用餐19歲女子，因躲避不及受傷，所幸意識清醒無生命危險，肢體疼痛送往輔英醫院治療。